RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

RuStore объявил о запуске платежного шлюза для приложений, скаченных с AppStore. Сам RuStore, несмотря на принятие закона о его обязательной предустановке, на смартфонах Apple пока не работает. Эксперты считают, что реализация данной инициативы станет уникальным случаем в мировой практике.

Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный платежный шлюз Pay SDK. Об этом директор по продуктам RuStore Олег Афанасьев рассказал на конференции RuStore GameDev Mobile Conf.

Платежный сервис Pay SDK интегрирован с платежной системой VK Pay и предназначен для оплаты внутри приложений, скаченных через RuStore. Решение интегрировано с основными игровыми фрейворками - Unity, Unreal Engine и др.

Афанасьев утверждает, что с помощью Pay SD можно будет принимать платежи и в альтернативных магазинах приложений, причем даже на тех устройствах, где нет RuStore.

В частности в начале 2026 г. через RuStore можно будет делать оплату в приложениях, купленных в AppStore (магазин приложений от корпорации Apple для устройств на базе iOS и MacOS). Таким образом, RuStore обеспечит разработчикам прием платежей во всех возможных магазинах.

Проблема с покупками в приложениях из AppStore в России

Гаджеты от Apple отличаются закрытой экосистемой: приложения на них можно ставить только через AppStore. В сентябре 2025 г. в России вступил в силу закон, который обязывает осуществлять предустановку RuStore на все ввозимые в Россию мобильные устройства.

С учетом того, что предустановка RuStore на смартфоны под управлением Android была обязательна с 2022 г., закон означал обязательство предустанавливать RuStore на смартфоны Apple.

Однако пока RuStore на смартфонах под управлением iOS остается недоступен. RuStore смогла сделать только приложение RuStore Bridge, которое позволяет устанавливать удаленные из AppStore приложения на смартфон с iOS путем подключения его к смартфонам Android.

Apple ограничивает не только установку приложений из альтернативных источниках, но и оплату в скачанных через AppStore из иных платежных систем (нежели Apple Pay). Для Россия ситуация особенно осложнилась в 2022 г., когда платежные карты Visa и M Mastercard перестали работать в России, в том числе и перестали приниматься в AppStore.

В качестве лазеек используется возможность осуществлять платежи в AppStore со счетов российских сотовых операторов - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные телесистемы» (МТС). В 2022 г. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) потребовала от Apple снять ограничения на платежи в приложениях. В ведомстве отметили, что комиссия за платежи в AppStore составляет 15-30%.

Корпорация была оштрафована на 1,2 млрд руб. В конце 2023 г. Apple разрешила российским разработчикам мобильных приложений принимать платежи по внешней ссылке. Но проблема полностью не решена. В 2024 г. ФАС обратила внимание, что в странах Евросоюза Apple разрешила подключать сторонние средства платежей, и попросила разъяснить, почему такой порядок не применяется в России.

Как Apple разрешает прием альтернативных платежей в разных странах

Как пояснил CNews Олег Афанасьев, сейчас Apple разрешает альтернативные платежи в мобильных приложениях в отдельных регионах, включая Россию. В результате сейчас в приложениях на iPhone можно, например, оплатить российской банковской картой покупки «голосов» в «Вконтакте» или подписку «Яндекс.Плюс». В 2021 г. схожий порядок был введен в Южной Корее, где Apple Pay вообще не пользуется спросом. Похожим образом обстоят дела и в Японии.

Директор по маркетингу разработчика мобильных игр Not Found Games Илья Поздняков отмечает, что если RuStore действительно удастся наладить альтернативный прием платежей в приложениях из AppStore, то это будет уникальный опыт в мировом масштабе. По его данным, полноценно данная опция реализована лишь в Великобритании, но там, вместо комиссия за платежи, Apple решила взимать плату за числа инсталляций, что может быть невыгодно для разработчиков. Схожий подход пытаются внедрить и в Индии.

Судебные разбирательства с Apple и c Google

В 2020 г. игровой разработчик Epic Games начал судебные разбирательства с Apple, так как созданная им игра Fortinite была исключена из App Store из-за наличия собственных методов оплаты. Позицию Epic Games поддержала корпорация Meta (признана в России экстремистской, владеет Facebook, Instagram и WhatsApp). Американский суд по большей части вынес решение в пользу Apple, однако запретил корпорации мешать разработчикам приложений мешать информировать пользователей об альтернативных методах оплаты.

И Apple, и Epic Games стали обжаловать это решение. При этом Apple снизила комиссию зла платежи до 15% для разработчиков, зарабатывающих менее $1 млн. Позднее Apple разрешила платежи по внешним ссылкам, но ввела комиссию в размере 27%, которая распространяется на любые покупки, осуществленные в течение семи дней после перехода по ссылке.

В 2025 г. суд признал, что Apple не выполнила решение суда от 2021 г. Тогда же Fortinite вернулась в App Store. Epic Games вела судебные разбирательства и с Google. Суд обязал Google обеспечить работу альтернативных магазинов приложений для Android и запретил создавать преференции для разработчиков, работающих на эксклюзивно основе с Google Play.

В 2022 г. ФАС также выдала корпорации Google предписание относительно магазина приложений Google Play для Android, где также прием платежей в приложениях был ограничен платежной системой Google Play. Как и в App Store, в Google Play в 2022 г. был прекращен прием платежей с российских банковских карт. Позднее ФАС сообщила, что Google устранила нарушения.