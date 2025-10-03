Разделы

Мир Кубиков

Мир Кубиков

УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 «Корус Консалтинг» запускает проект по трансформации финансовой платформы Inventive Retail Group на базе «1С» 1
23.07.2025 На Wildberries запустили экспресс-доставку оригинальных игровых конструкторов 3
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Мир Кубиков и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 83 2
Samsung Electronics 10507 1
Xiaomi 1900 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 935 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1571 1
Ozon Global 10 1
X5 5Post - 5Пост 56 1
LEGO 254 1
X5 Group - Чижик 51 1
Почта России ПАО 2218 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1193 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1113 1
X5 Group - Перекрёсток 600 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 513 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2699 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2590 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 1
Аксессуары 4056 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 1
МТС Big Data 303 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 9 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 34 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1116 1
Жуков Алексей 9 1
Шлеин Елизавета 11 1
Кретов Илья 17 1
Усенко Евгений 7 1
Беляков Сергей 20 1
Ерофеев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 3
Таиланд - Королевство 851 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 347 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 1
Россия - СФО - Новосибирск 4573 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3204 1
Индия - Bharat 5623 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1675 1
Беларусь - Белоруссия 5970 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2382 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Казахстан - Республика 5745 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1209 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1665 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 765 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2151 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 937 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1192 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5742 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2435 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1532 1
Импортозамещение - параллельный импорт 547 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1093 1
Forbes - Форбс 895 1
