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Беляков Сергей



06.02.2025 Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус» 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
07.06.2024 «Валдай роботы» разработают складского робота для Ozon 2
07.06.2024 Ozon объявил о сотрудничестве с ЦРПТ для борьбы с контрафактом 1
28.03.2024 Оборот продавцов на Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза 1
21.02.2024 Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов 1
08.11.2023 Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес 1
11.04.2023 Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы на рынке и поддержке малого бизнеса 1
23.06.2022 Власти призывают маркетплейсы к хорошему поведению под угрозой жесткого госрегулирования 1
29.12.2021 ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России 1
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 1
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 1
04.12.2020 МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 1
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 1
08.06.2017 «Дикси» поддержит российские стартапы 1
10.01.2017 Чиновницу уволили за то, что не подала данные о своих аккаунтах в соцсетях 1
11.06.2013 Медведев утвердил состав правкомиссии по связи. Главный Дворкович 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Беляков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
SAP SE 5280 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Yandex - Яндекс 7377 1
8246 1
Factorin - Факторин 7 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Inventive Retail Group 76 1
Xiaomi 1740 1
Samsung Electronics 10273 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 20 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 10
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
Почта России ПАО 2118 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Ozon Fresh 23 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
Дикси Мегамарт 7 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ЦИАН - CIAN 134 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
X5 Group - Чижик 39 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2257 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 1
Яндекс.Маркет 940 3
Alibaba Group - AliPay 71 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 40 1
Недобросовестная конкуренция 47 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 1
МТС Big Data 270 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 8 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 3
Федулов Владислав 79 2
Русаков Дмитрий 6 2
Галактионова Инесса 75 1
Маклин Андрей 4 1
Скуратовская Кристина 2 1
Задорожный Богдан 7 1
Ройтенберг Марк 16 1
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Дворкович Аркадий 210 1
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