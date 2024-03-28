Оборот продавцов на Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза

В 2023 г. объем продаж продавцов на Ozon в России вырос в 2,5 раза. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры компании, развитие сервисов для предпринимателей, а также органический рост аудитории маркетплейса и рост частоты заказов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Самый большой рост заметен на Дальнем Востоке: там продавцы нарастили оборот почти в пять раз.

В Москве оборот продавцов вырос в 2,3 раза, в Санкт-Петербурге — в 2,4 раза.

Ozon оценил динамику роста бизнеса продавцов на маркетплейсе за 2023 г. По сравнению с 2022 г., выросло не только количество продавцов, но и их суммарный оборот. Это следует из анализа внутренних данных компании.

Сильнее всего — в 4,8 раза — оборот в 2023 г. вырос в Дальневосточном федеральном округе. В Северо-Кавказском федеральном округе продажи выросли в 3,4 раза, в Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах — в 2,7 раза, в Северо-Западном, Уральском и Центральном автономных округах — в 2,5 раза.

Лидерами роста по обороту продавцов в каждом из субъектов России стали: в ДФО — Магаданская область (в 5,7 раз), в СКФО — Чеченская республика (в 6 раз), в ЮФО — Республика Калмыкия (в 12,7 раза), в СЗФО — Ненецкий автономный округ (в 7,2 раза), в УФО — Челябинская область (в 3,2 раза), в ПФО — Республика Мордовия (в 6,4 раза), в ЦФО — Калужская область (в 3,5 раза), а в СФО — Иркутская область (в 3,3 раза).

«Мы прикладываем много усилий для того, чтобы предприниматели по всей России могли запустить собственный бизнес в онлайне на нашей платформе. Динамика роста количества продавцов и их оборота показывает, что эти меры работают. Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой. Миссия Ozon — стать площадкой, которая поможет предпринимателям выйти на новый уровень, масштабировать свой бизнес и продавать по всей России,» — сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Количество продавцов на маркетплейсе выросло по всей России почти в два раза. Самый заметный рост зафиксирован в Республике Калмыкия: по сравнению с 2022 годом, в регионе стало в 5,7 раз больше предпринимателей на маркетплейсе. Количество продавцов из Чеченской Республики в 2023 г. выросло в 3,9 раза. Более, чем в два раза, выросли показатели по количеству предпринимателей в 33 регионах. В целом предприниматели не из Москвы составляют три четверти из всех продавцов площадки.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 42,4 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.