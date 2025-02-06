Разделы

Бизнес Кадры
|

Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус»

К команде фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус» присоединился бывший управляющий директор Ozon Сергей Беляков в качестве партнера. В новой роли он возглавит направление по взаимодействию с органами государственной власти, а также будет отвечать за реализацию стратегических проектов по развитию индустрии кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

С 2021 по 2024 гг. Сергей Беляков занимал позицию управляющего директора в Ozon, где отвечал за реализацию инициатив, связанных с развитием отрасли электронной коммерции. До этого его карьера была связана с государственной службой: с 2008 г. он работал в Министерстве экономического развития России, а в 2012-2014 гг. занимал пост заместителя министра.

cyb1.jpg

Сайберус
Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус»

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Цифровизация

С 2016 г. Сергей возглавляет Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», а в 2018-2021 гг. руководил Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). Сергей Беляков окончил Академию Федеральной службы безопасности по специальности «Юриспруденция».

«Кибербезопасность давно вышла за рамки отдельно взятой отрасли. Сегодня это вопрос национальной безопасности и стратегических приоритетов государства. Причем не только в контексте защиты от угроз, но и как драйвер развития суверенного ИТ, создания новых технологий и решений, конкурентных на глобальном уровне. Но для этого нужен открытый диалог и усилия всех сторон – государства, отрасли и бизнеса в самом широком смысле. Моя цель — помочь создать платформу для этого сотрудничества и вывести российскую кибербезопасность на принципиально новый уровень развития», – сказал Сергей Беляков, партнер фонда «Сайберус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Известный производитель механических клавиатур Qwertykeys прекратил поставки в США из-за тарифов имени Трампа

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще