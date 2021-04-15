МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах

МТС вместе с провайдером логистических услуг, компанией PickPoint, сообщают о запуске совместного проекта по созданию сети пунктов выдачи заказов на базе программного продукта PickPoint в салонах МТС.

В начале апреля к проекту уже подключено более 50 торговых точек, а всего на первом этапе планируется запустить пункты выдачи заказов в 400 магазинах МТС в большинстве регионах России — в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье.

Благодаря партнерству МТС и PickPoint у покупатели появится возможность получать заказы с быстрой и удобной системой выдачи в большом количестве удобно расположенных точку. Услугами пунктов выдачи заказов смогут воспользоваться покупатели любого российского или зарубежного интернет-магазина, являющегося партнером логистического оператора PickPoint — всего в проекте зарегистрировано более 10 000 участников.

По оценке партнеров, совместный проект позволит в первый год привлечь в салоны МТС до пяти процентов дополнительного трафика покупателей. Акцент будет сделан на выдачу посылок через персонал магазинов, который будет знакомить заинтересованных пользователей с сервисами экосистемы МТС и офлайн-ассортиментом торговых точек.

После окончания первого этапа проекта партнерами будет принято решение о дальнейшем масштабировании сети пунктов выдачи заказов в магазинах МТС.

«Сотрудничество с PickPoint — это еще один шаг на пути трансформации нашей розничной сети. Мы делаем из салонов связи удобное место для получения широкого спектра услуг. Высокий уровень сервиса и профессионализм сотрудников позволит получить больше лояльных клиентов, которые станут абонентами и пользователями экосистемы МТС» — отметил генеральный директор розничной сети МТС Сергей Беляков.

«Мы рады возможности открыть сеть пунктов выдачи заказов на базе салонов МТС, поскольку уверены в качестве работы нашего партнера. Мы знаем, что наши покупатели получают высокий уровень сервиса, начиная от предсказуемости графика работы и заканчивая необходимым набором дополнительных услуг, которые делают онлайн-шопинг приятным. Это принципиально для PickPoint, поскольку мы обеспечиваем своих получателей единым стандартом обслуживания», — сказала CEO PickPoint Надежда Романова.