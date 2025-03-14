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Шаскольский Максим
Шаскольский Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 731 1
|Недобросовестная конкуренция 48 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
|Яндекс.Маркет 969 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
|Заячковская Татьяна 1 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|Бурмистров Михаил 31 1
|Беляков Сергей 18 1
|Топадзе Виктор 3 1
|Роговой Александр 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146170 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 1
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