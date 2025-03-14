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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шаскольский Максим


14.03.2025 Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов 1
21.03.2024 В России отменен запрет на проверки доминирующих ИТ-компаний. Приготовиться «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon 1
23.06.2022 Власти призывают маркетплейсы к хорошему поведению под угрозой жесткого госрегулирования 1
20.01.2022 «Авито» и участники ИТ-коалиции подписали мировое соглашение с «Яндексом». Компании получат доступ к “Обогащенным ответам” поисковика 1
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шаскольский Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7485 3
Violin Systems - Violin Memory 31 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 1
МегаФон 9025 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Ростелеком 9793 1
8317 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 1
ЦИАН - CIAN 140 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1379 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 895 2
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1019 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1193 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5998 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3369 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 843 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2922 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 731 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 302 1
Маршрутизация - Routing 509 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7750 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6798 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3988 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3027 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13994 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5129 1
Недобросовестная конкуренция 48 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
Яндекс.Маркет 969 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
Заячковская Татьяна 1 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
Русаков Дмитрий 6 1
Бурмистров Михаил 31 1
Беляков Сергей 18 1
Топадзе Виктор 3 1
Роговой Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51665 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6975 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 86 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 869 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
Аудит - аудиторский услуги 2716 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6021 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24363 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6204 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7085 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1909 1
Ведомости 1036 1
INFOLine-Аналитика 58 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763826.
Создано именных указателей - 170914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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