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«Авито» и участники ИТ-коалиции подписали мировое соглашение с «Яндексом». Компании получат доступ к “Обогащенным ответам” поисковика

«Авито» в составе коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе в отношении поисковой системы Яндекс. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Мировое соглашение подтверждает выполнение «Яндексом» всех требований выданного ФАС России предупреждения от 20.02.2021 г. и предусматривает дополнительные обязательства «Яндекса», направленные на сохранение конкуренции, в частности: обеспечение «Яндексом» полноценного доступа к технологии поисковика «Обогащенные ответы».

В состав коалиции помимо «Авито» входят IVI, «Дром», «Циан», «Профи», ЗУН, 2ГИС, «Туту.ру».

«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату – это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем Интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям – с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче “Яндекс”. Этот кейс показывает, как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность ИТ-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем. В результате доступ к технологии “обогащенных ответов” получат все заинтересованные участники отрасли, не только ИТ-лидеры. Мы рассчитываем на реальное партнерство между представителями отрасли и Яндексом и на добросовестное соблюдение им условий соглашения», – сказал Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании «Авито».

«Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться», – отметил Максим Шаскольский, руководитель ФАС России.

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При участии коалиции и ФАС «Яндекс» разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии «Обогащенных ответов». Эти процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к «Обогащенным ответам», критерии, которым должен соответствовать партнер и его контент, процедуру разбора жалоб партнеров и аудит выполнения «Яндексом» согласованных процедур. Все договоренности зафиксированы «Яндексом» в соответствующих политиках и документах, которые публичны и доступны всем для ознакомления.

Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через 1-2 месяца, которые потребуются для выполнения технических мероприятий по подключению «Авито» к формату «Обогащенных ответов».

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