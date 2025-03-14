Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов

ФАС предложила Правительству создать единый ресурс с актуальными данными о тарифах в электроэнергетике и попросила на это 1,2 млрд руб. В 2022-2023 гг. на цифровизацию регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь уже потратили более полумиллиарда.



Предложение ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Правительство письмо за подписью главы ФАС Максима Шаскольского с предложениями по созданию единого ресурса с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике, выяснили «Ведомости».

Новый облачный сервис, который, по словам представителей ведомства, получил название ФГИС «Тариф», предполагается создать на базе ресурсов цифровой платформы «Гостех». Он должен появиться там в 2025–2026 гг., сказали изданию источники.

В документе приводится экспертная оценка необходимых затрат: 805 млн руб. — на создание сервиса без учета затрат на предоставление вычислительных мощностей платформы «Гостех»; еще 414 млн руб. — на последующее развитие сервиса в 2027–2029 гг.; более 100 млн руб. — ежегодные траты на обеспечение эксплуатации. Такое финансирование Шаскольский запросил у Правительства.









Создать единый ресурс просила Ассоциация потребителей электроэнергии (АСПЭ), писало издание в октябре 2024 г. В ассоциации указывали, что публикация решений регуляторов в энергетике носит разрозненный, децентрализованный и неструктурированный характер, данные нередко публикуются с ошибками и опечатками на различных сайтах, что затрудняет принятие инвестрешений по размещению новых производств и операционной деятельности предприятий.

Цифровизация энергетических тарифов

Новый сервис позволит перевести весь процесс тарифного регулирования в сфере энергетики в цифровой формат. В частности, можно будет готовить и подавать заявки на установление тарифа, а также открытие тарифного дела, экспертизу тарифной заявки и формирование «версии регулятора», по словам собеседников издания.

В АСПЭ полагают, что начать можно с публикации актуальной общедоступной информацию, например, о тарифах на услуги по передаче электроэнергии.

Стандарты раскрытия информации в электроэнергетике предполагают размещение в открытом доступе большого массива данных, но единая площадка, где они могли бы собираться в единый аналитически значимый массив, на данный момент отсутствует, сказал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Он пояснил, что минимально необходимых данных насчитывается более десятка, например, средняя цена на электроэнергию для конечного потребителя на розничном рынке; плановый и фактический объем электропотребления, учтенный в тарифах на передачу; структура (в процентах) плановой необходимой валовой выручки распределительного сетевого комплекса и проч.

Тарифное регулирование на платформе «Гостех»

В декабре 2024 г. в пресс-службе ФАС сообщили CNews, что в настоящее время на платформе «Гостех» разрабатывается сервис обеспечения деятельности в сфере тарифного регулирования.

Федеральный бюджет потратил в 2023 г. 53 млн руб. на обеспечение развития федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования — региональный органы регулирования — субъекты регулирования»» (ФГИС ЕИАС).

Еще 493 млн руб. было потрачено на аналогичные цели в 2022 г. То есть всего на развитие ФГИС ЕИАС в рамках ЦГУ было потрачено 546 млн руб. Исполнителем работ является Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Система была создана в 2013 г. Федеральной службой по тарифам (ФСТ). В 2015 г. ФСТ была упразднена с передачей функций ФАС, к этому же ведомство и отошла ФГИС ЕИАС.