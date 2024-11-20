Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда

ФАС получила 546 млн руб. на развитие системы цифровизации регулирования тарифов ЖКХ, электроэнергетики, а также фиксированной телефонной связи.

Затраты на модернизации ФГИС ЕИАС

Федеральный бюджет потратил в 2023 г. 53 млн руб. на обеспечение развития федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональный органы регулирования – субъекты регулирования»» (ФГИС ЕИАС). Это из следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Еще 493 млн руб. было потрачено на аналогичные цели в 2022 г. То есть всего на развитие ФГИС ЕИАС в рамках ЦГУ было потрачено 546 млн руб. Исполнителем работ является Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Система была создана в 2013 г. Федеральной службой по тарифам (ФСТ). В 2015 г. ФСТ была упразднена с передачей функций ФАС, к этому же ведомство и отошла ФГИС ЕИАС.

Задачи при модернизации ФГИС ЕИАС

Целями модернизации ФГИС ЕИАС являются: трансформация ФГИС ЕИАС в единую цифровую тарифную платформу, обеспечивающую автоматизацию и опттимизацию процессов государственного регулирования тарифов и цен, мониторинга и контроля выполнения производственных и интонационных программ регулируемых организаций, за установлением и соблюдением индексов роста платы граждан за коммунальные услуги; сокращение сроков утверждения балансов, установления регулируемых цен и тарифов; повышение открытости и прозрачности тарифного регулирования, а также регулируемых организаций; интеграция реестров и справочников со сторонними информационными системами федерального уровня. Также запланировано создание технологической основы для дальнейшего полного перевода ФГИС ЕИАС на платформу «Гостех».

В рамках функционального блока развития ФГИС ЕИАС запланировано: увеличение количества сфер тарифного регулирования, по которым выполнена автоматизация между ФАС, государственными органами тарифного регулирования субъектов федерации и регулируемыми организациями, а также унификация шаблонов тарифных заявок и экспертных заключений; реализация интегрированного контура ФГИС ЕИАС для обмена данными реестров и справочников, передачи информации во внешние информационные система, приема входящих данных от внешних информационных систем в объеме данных и процессов сфер тарифного регулирования; создание инструментов многомерного анализа данных тарифных заявок и экспертных заключений в различных разрезах и уровнях детализации для сфер тарифного регулирования; увеличение количества регионов, в которых в цифровом виде запущено согласование инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и осуществляется контроль за их исполнением; обеспечено введение и управления нормативно-справочной информацией (НСИ), используемой при сборе и анализе данных, относящихся к компетенция ФАС; обеспечение долгосрочного хранения электронных документов, используемых при сборе данных.

В рамках системно-технического блока развития ФГИС ЕИАС запланировано: обеспечение масштабирования по обслуживаю обрабатываемой информации ФГИС ЕИАС для не менее 2 тыс. одновременно работающих пользователей в модернизируемой системе; обеспечение вычислительной инфраструктуры по производительности обрабатываемой информации ФГИС ЕИАС не более 20 секунд отклика системы на запрос пользователя в рамках авторизованной сессии; выполнение перевода на импортонезависимые технологии компонентов системы.

Обеспечение тарифного регулирования на платформе «Гостех»

В пресс-службе ФАС сообщили CNews, что в настоящее время на платформе «Гостех» разрабатывается сервис обеспечения деятельности в сфере тарифного регулирования. К настоящему моменту завершена разработка функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи (регулирования подлежит установление тарифов на услуги традиционных операторов фиксированной телефонной связи). В него входят этапы от подготовки тарифной заявки регулируемыми организациями и подачи заявления на установления тарифов до принятия тарифного решения ФАС.

В 2025-2026 гг. планируется создание аналогичного функционала в отраслях водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) и электроэнергетики.

В рамках разрабатываемого сервиса планируется решить следующие задачи: перевод всех процессов государственного регулирования тарифов и цен в цифровой формат и обеспечения безбумажного документооборота; реализация инструмента поддержки регулирования тарифов и цен в цифровой формат и обеспечение безбумажного документооборота; реализация инструмента поддержки принятия решений при установлении тарифов и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования; создание типового регионального решения «Цифровой РЭК» (региональная энергетическая комиссия); снижение нагрузки на регуляторов и регулируемые организации.

Согласно данным ЕИС (единая информационная система) «Закупки», в 2023 г. провела аукцион на предоставление права использования ПО для создания, редактирования и заполнения форм сбора данных, формата совместимого с ФГИС ЕИАС и конструирования показателей и аналитических разрезов тарифного регулирования. Победителем стало ООО «Платформа» (сотрудничает с ФАС, Минстрой и Минэнерго), сумма контракта составила 53 млн руб.

Несостоявшийся проект ФАС по регулированию закупок в сфере гособоронзаказа

ФГИС ЕИАС - не единственный проект, который курировало ФАС в рамках ЦГУ. Ранее предполагалось выделить в 2021-2024 гг. 1,78 млрд руб. на создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа (ИАС ГОЗ). Контракт на создание ИАС ГОЗ был заключен в компанией «РТ – Проектные технологии» - «дочкой» госкорпорации «Ростех», являющейся единым исполнителем работ со созданию и сопровождению ЕИС «Закупки».

Для функционирования системы должны были быть внесены изменения в законопроект «О государственном оборонном заказе». Соответствующий законопроект был разработан Правительством в 2020 г. и одобрен Госдумой в первом чтении. Однако дальнейшей рассмотрение законопроекта затянулось. Окончательно законопроект был одобрен лишь в 2023 г. К этому времени ФАС отказалась от создания ЕИС ГОЗ и оператором соответствующей системы Правительство назначило Минпромторг.