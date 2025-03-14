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ФАС РФ Тариф ФГИС


14.03.2025 Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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