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ФАС РФ Тариф ФГИС
|14.03.2025
|Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов 2
ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
|Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 1
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