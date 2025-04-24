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Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан

Создание системы мониторинга цен в режиме реального времени для своевременного предотвращения необоснованного роста, автоматизация процесса проведения торгов госзакупок для выявления антиконкурентных соглашений, а также цифровой формат регулирования тарифов ЖКХ – ключевые направления цифровой трансформации Федеральной антимонопольной службы. Об этом заявил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания коллегии ведомства.

Работа ФАС России охватывает все существующие товарные рынки, а также отрасли тарифного регулирования, госзакупок, контроля иностранных инвестиций. Внедрение цифровых технологий, анализа больших данных позволяет заметно повышать эффективность многих процессов, создавая равные условия для бизнеса и объективный контроль за тарифами и ценами для граждан.

«Сегодня ФАС становится не только надзорным органом. Лучшая система – это та, при которой нет нарушений. Цифровые решения, анализ больших данных позволяют действовать превентивно: разбираться не с фактами нарушений, а предупреждать их на стадии зарождения проблемы», – отметил Дмитрий Григоренко.

Так, ФАС России совместно с Казначейством России запустила информационную панель (дашборд) национальной системы ценовых индикаторов. Сервис даёт возможность вести мониторинг биржевых и внебиржевых сделок и на одном экране выводить индикаторы цен по группам товаров. Анализ в режиме реального времени позволяет видеть общую картину по ценообразованию на рынках и бороться со спекуляциями. На текущий момент через дашборд ведётся мониторинг цен на бензин, дизельное топливо, мазут, уголь, битум и газ. В дальнейшем перечень товаров будет расширяться.

ГИС «Антикартель» позволяет ежедневно в автоматизированном режиме сканировать сведения обо всех проводимых торгах с помощью искусственного интеллекта и рискориентированного подхода. Автоматизация процесса повышает эффективность выявления признаков антиконкурентных соглашений на торгах для борьбы с картелями. В 2025 году запланирована интеграция сервиса с информационными системами ФНС России, ФТС России, электронных площадок госзакупок.

ФГИС «Тариф» предусматривает перевод всех процессов регулирования тарифов в цифровой формат и ведение мониторинга реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ. Уже в 2026 году полностью в электронный вид будет переведён документооборот по установлению тарифов ЖКХ, а также принятие тарифных решений в ЖКХ, связи. Также будет автоматизирована экспертиза тарифных заявок, контроль исполнения инвестпрограмм. Это существенно сократит нагрузку на региональные тарифные органы и повысит контроль за счет перевода документооборота из бумажного вида в электронный.

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