Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции

ФАС подготовила новый законопроект, ограничивающий защиту владельцев прав на интеллектуальную собственность в ИТ-сфере. В ведомстве считают, что правообладатели, пользуясь госзащитой, завышают цены.



Антимонопольные ограничения

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект поправок к закону о защите конкуренции (135-ФЗ от 26 июля 2006 г.), предусматривающий ограничение иммунитетов правообладателей в ИТ-сфере, если их действия направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке, выяснил «Коммерсант».

Сейчас правообладатель, пользуясь госзащитой от недобросовестной конкуренции, сам может безнаказанно злоупотреблять своим доминирующим положением, вступать в картели и иные антиконкурентные соглашения, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Инициатива затрагивает любых правообладателей, которые способны оказать влияние на товарный рынок и чьи действия направлены на ограничение конкуренции, в том числе и нетранзакционные платформы — социальные сети, поисковые сервисы, видеохостинги, пояснили представители ФАС. В ведомстве отметили, что на транзакционные платформы иммунитеты уже не распространяются после принятия пятого антимонопольного пакета.

Photo by Kevin Ku on Unsplash ФАС борется с ростом цен на ИТ-рынке ограничением «антимонопольного иммунитета» правообладателей

Иммунитет для интеллектуальной собственности означает, что правообладатели не подпадают под запрет на злоупотребление доминирующим рыночным положением или на антиконкурентные соглашения. О поддержке законопроекта об антимонопольном регулировании деятельности цифровых платформ, получившего название «пятый антимонопольный пакет», Общественным советом при ФАС, CNews писал в апреле 2021 г.

Борьба с завышением цен

Летом 2024 г, по данным издания, глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что иммунитеты должны быть исключены из закона, что это не отразится на уровне защиты прав правообладателей, однако позволит развивать конкуренцию на цифровых и смежных с ними товарных рынках.

Проблема в том, что после ухода с российского рынка иностранных поставщиков фиксируются случаи резкого повышения цен на сузившемся рынке ИT-разработчиков и других цифровых компаний. В качестве пример ФАС приводит ситацию, когда Россельхозбанк столкнулся с повышением цены поставщиками в девять раз и ведомство не смогло обжаловать их действий в связи с наличием у правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) антимонопольного иммунитета.

Допустимым законопроект признает повышение цен правообладателем, если оно сопряжено с совершенствованием производства, реализацией товаров или стимулированием технического, экономического прогресса либо с повышением конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке и соразмерным расширением выгод для покупателя. Такие действия не могут быть квалифицированы как монополизм.

Представители отрасли не согласны

Отраслевые ассоциации (АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», НП «Руссофт»), объединяющие суммарно более 600 отечественных ИT-компаний, неоднократно выступали за сохранение иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности, по словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина.

«Реализация данной инициативы окажет максимально негативное влияние на отечественных разработчиков, которые с 2022 г. находятся в условиях ускоренного развития своих продуктов и удовлетворения резко возросших потребностей заказчиков. Из-за вмешательства ФАС ИT-компании лишатся возможности выбора партнеров по необходимым компетенциям и выстраивания многоуровневых партнерских каналов», — сказал он.

В 2020 г. CNews писал, что инициативу ФАС по отмене «антимонопольного иммунитета» для ИТ-компаний критиковали Минэкономики и Минкомсвязи. В письме, направленном в адрес последнего, профильные ассоциации назвали законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам».