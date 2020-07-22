Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС

Минэкономики против ФАС

Минэкономики жестко раскритиковало инициативу ФАС по отмене «антимонопольного иммунитета» для ИТ-компаний.

Антимонопольное ведомство впервые обнародовало проект поправок к закону «О защите конкуренции» еще в середине февраля 2020 г.

Предлагаемые ФАС нормы могли запретить доминирующим на рынке разработчикам навязывать невыгодные условия договора или давать необоснованный отказ от заключения соглашения, если они влияют на конкуренцию на рынке.

Внесение таких правок в закон, по сути, автоматически расширит полномочия самой ФАС. Поправки могут затронуть ИТ-компании, для которых инициатива повлияет на отмену антимонопольного «иммунитета», когда разработчики в праве сами устанавливать цены на продукт, которые могут иметь отличия в зависимости от регионов реализации и покупателей.

Минэкономики жестко критикует инициативу ФАС по отмене «антимонопольного иммунитета» для ИТ-компаний

По мнению ФАС, «иммунитет» позволяет разработчикам злоупотреблять авторскими правами и вредит развитию конкуренции на отечественном рынке.

Роль интеллектуальной собственности, считает ФАС, особенно высока в экономических процессах, поэтому ее результаты могут способствовать монополизации товарных рынков и ограничению конкуренции. Кроме того, разработчики поправок считают, что сейчас фактически невозможно применить антимонопольное законодательство к результатам интеллектуальной деятельности. Это приводит к возникновению конфликтов и спорных ситуаций на рынке.

Доказательная база пока отсутствует

Согласно заключению Минэкономики, сравнительную информацию и статистику, подтверждающие основу поправок, разработчики не предоставили. Минэкономики нашло их доводы неубедительными, а проблему надуманной. По данным, предоставленным Минэкономики, ФАС рассмотрел 14 заявлений в 2019 г. По всем заявлениям были приняты решения об отказе в возбуждении дела в связи с применением части 4 статьи 10 Закона «О защите конкуренции».

Кроме того, по данным чиновников из Минэкономики, согласно Докладу о состоянии конкуренции в России за 2018 г. количество дел и выполненных предупреждений по признакам злоупотребления компаниями доминирующим положением сокращается.

В ответ на опасения разработчиков из ФАС о том, что существующие в антимонопольном законодательстве иммунитет не позволяет пресекать результаты интеллектуальной деятельности, Минэкономики приводит в пример дело по заявлению компании ООО «Стафори» (сервис «Робот Вера»). Несмотря на закон «О защите конкуренции» ФАС смогло привлечь к ответственности компанию ‎ООО «Хэдхантер» за создание препятствий доступу на товарный рынок конкурентам (решение ФАС России от 23.01.2020 ‎по делу № 11/01/10-9/2019). Другими словами, HeadHunter подал иск против сервиса автоматизации рекрутинга «Робот Вера» (компания «Стафори») за использование базы данных hh.ru без ведома кадрового портала. Но Московский городской суд отклонил иск из-за отсутствия доказательств.

В результате поправок может стать еще хуже

Минэкономики также отмечает, что некоторые положения поправок не соответствуют действующему законодательству, а их формулировки размыты. Так согласно изменениям, вносимым разработчиками поправок в часть 4 статьи 10 закона «О защите конкуренции», «требования статьи не затрагивают действия ‎по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации ‎юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, за исключением тех случаев, когда такие действия выходят за пределы осуществления исключительных прав, допустимых законодательством». Авторы поправок не уточнили, какие действия считаются «выходящими за пределы осуществления исключительных прав, допустимых законодательством» и каковы критерии их определения.

Также согласно поправкам допускаются соглашения, предусмотренные частью 4 статьи 11 Закона «О защите конкуренции», а также соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности между хозяйствующими субъектами, доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», если суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров ‎за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей. Однако по данным пояснения Минэкономики, это поправка вообще нарушает положения ГК РФ.

Эксперты считают, что в целом, изменения, которые предлагается внести в закон, затронут не только ИТ, но и компании многих других отраслей, в том числе розничную торговлю и реальный сектор.

По данным Минэкономразвития, расширительное толкование поправок может привести к нарушению баланса публичных и частных интересов, в том числе повлечь ограничение и нарушение прав добросовестных владельцев прав ‎на объекты интеллектуальной собственности.

Кто критиковал поправки ФАС

Минэкономики не первый критик поправок ФАС. В апреле 2020 г. в адрес Минкомсвязи с просьбой об отклонении поправок было направлено письмо от 300 участников рынка. В письме профильных ассоциаций на имя главы Минкомсвязи назвали законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам».

До этого действия ФАС раскритиковало и Минкомсвязи.

Участники рынка поддержали оценку Минэкономики

При работе с поправками Минэкономики изучило предложения и замечания участников рынка, а также провело публичные консультации. Среди компаний, которые повлияли на формирование мнения чиновников, стали Ассоциация «Русбренд», ПАО «АФК «Система», ООО «МСФАРМ», Ассоциация «Инфарма», ‎Ассоциация «Руссофт», ООО «Нормдокс», ‎ПАО «Ростелеком», ПАО «СИБУР Холдинг», Российский союз промышленников и предпринимателей.

По данным участников рынка принятие поправок только усугубит проблему охраны интеллектуальных прав правообладателей и полностью нивелирует их исключительные права, предусмотренные Гражданским кодексом. Компании и ассоциации высказались в поддержку альтернативных мер. В частности, компания «МСФАРМ» предложила снять ограничения на параллельный импорт товаров, произведенных за пределами России, а также ввести обязательное получение подтверждения прав на интеллектуальную собственность на территории России.