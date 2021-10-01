Дубин Михаил

ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров 2

ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1

ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 1

ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 1

Правительство определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания 1

ЦРПТ назначен оператором ГИС оборота товаров с обязательной маркировкой 1

ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1

ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви 1

База клиентов мобильного оператора Yota превысила 1 млн 1

Владимир Добрынин назначен операционным директором Yota 1