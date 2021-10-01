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Дубин Михаил


01.10.2021 ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров 2
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 1
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 1
09.01.2020 Правительство определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания 1
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий 2
13.05.2019 Соглашение о государственно-частном партнерстве на маркировку будет подписано в течение месяца 1
09.04.2019 ЦРПТ назначен оператором ГИС оборота товаров с обязательной маркировкой 1
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 3
13.09.2018 ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5% 2
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
29.08.2018 ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix 1
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 1
09.08.2018 Экс-замминистра связи назначен исполнительным директором ЦРПТ 1
31.05.2018 ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви 1
31.01.2018 Дочернее предприятие ЦРПТ «Инвента» обеспечит рынок фискальными накопителями 1
03.08.2017 Новым CEO OFD.RU стал бывший операционный директор «Билайна» 2
13.08.2015 База клиентов мобильного оператора Yota превысила 1 млн 1
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 1
03.07.2015 Владимир Добрынин назначен операционным директором Yota 1
25.02.2015 Смартфон MegaFon Login 3 поступает в продажу 1
19.11.2014 «Мегафон» и Huawei начинают создание сети 5G 1
11.09.2014 «МегаФон» подготовился к запуску технологии VoLTE 1
10.07.2014 «МегаФон» запустил 4G/LTE-роуминг в Сингапуре 1
15.04.2014 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде 1
25.02.2014 «Мегафон» запустил самую быструю в мире мобильную сеть 1
04.02.2014 «МегаФон» открывает 4G-роуминг во Франции 1
31.10.2013 «МегаФон» запустил сеть LTE в республике Мордовия 1
24.07.2013 «МегаФон» начала продажи своего нового смартфона MegaFon 4G Turbo 1
26.03.2013 В 2012 г. услугами международного роуминга от «МегаФона» воспользовались более 21 млн абонентов 1
27.07.2012 «МегаФон» предоставил доступ к услугам связи четвертого поколения жителям Уфы 1
25.05.2012 Акционеры «МегаФона» избрали совет директоров 1
04.04.2012 «Мегафон» строит сеть дата-центров по всей России 1
03.06.2011 Акционеры «МегаФона» переизбрали совет директоров 1
06.07.2010 Михаил Дубин назначен первым заместителем гендиректора «МегаФона» 3

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Дубин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 15
Data Matrix 52 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
CBOSS 35 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Biocad - Биокад 38 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Синтерра - Synterra 573 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
ТрекМарк 5 1
Элвис-Плюс 69 1
Парус 206 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Галактика - Корпорация 253 1
ICL Services 51 1
Navicon - Навикон 198 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
3799 1
SAP SE 3228 1
Герофарм - Geropharm 8 2
Bayer AG - Байер 37 2
Р-Фарм 20 1
Baikalsea Company 2 1
Парижская коммуна 5 1
Катрен 9 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Егорьевск-обувь 3 1
Analpa - ЛС Импорт 4 1
AKFA 2 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Обувь России 27 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
Связной ГК 885 1
Тетра Пак - Tetra Pak 2 1
Zenden Group 24 1
Русский стандарт Банк 302 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Спортмастер 116 1
Фармстандарт АО 32 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство РФ 2209 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Роскачество - Российская система качества 16 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Медведев Дмитрий 1434 4
Мантуров Денис 56 3
Алхазов Дмитрий 14 1
Тютин Алексей 14 1
Башмаков Александр 10 1
Петерманн Кристина 1 1
Косенко Валентина 1 1
Колесников Григорий 4 1
Шемаханов Андрей 1 1
Белотелов Павел 1 1
Протасов Сергей 9 1
Мельников Евгений 9 1
Манойло Андрей 2 1
Кузнецов Никита 2 1
Марков Дмитрий 21 1
Смирнов Евгений 25 1
Таврин Иван 83 1
Голикова Татьяна 39 1
Вагизов Руслан 13 1
Усманов Алишер 241 1
Чемезов Сергей 121 1
Галицкий Александр 82 1
Никифоров Николай 1126 1
Носков Константин 202 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Европа Западная 621 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Свердловская область 811 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 2
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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