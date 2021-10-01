Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дубин Михаил
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Публикаций - 38, упоминаний - 46
Дубин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10752 1
|Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Мантуров Денис 56 3
|Алхазов Дмитрий 14 1
|Тютин Алексей 14 1
|Башмаков Александр 10 1
|Петерманн Кристина 1 1
|Косенко Валентина 1 1
|Колесников Григорий 4 1
|Шемаханов Андрей 1 1
|Белотелов Павел 1 1
|Протасов Сергей 9 1
|Мельников Евгений 9 1
|Манойло Андрей 2 1
|Кузнецов Никита 2 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Таврин Иван 83 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Усманов Алишер 241 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Галицкий Александр 82 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Носков Константин 202 1
|Акимов Максим 167 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771013, в очереди разбора - 674695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771013, в очереди разбора - 674695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru