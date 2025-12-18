«Честный знак» представил цифровой сервис «Что За продукт?» – удобный способ разобраться в составе продуктов прямо у полки

В мобильном приложении «Честный знак» появился новый сервис «Что За продукт?». Он помогает покупателю быстро разобраться в подробном составе продуктов питания. Для этого в России провели тысячи лабораторных исследований. Достаточно одного сканирования кода маркировки на упаковке, чтобы увидеть содержание сахара, соли, жиров, трансжиров, добавок, аллергенов – всего 11 ключевых показателей. И все это – не отходя от полки магазина. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

Сервис уже работает для молока и молочной продукции, бутилированной воды, соков и сладких напитков. Скоро в списке появятся и другие категории.

В основе – официальная методика Роспотребнадзора «Светофор». По цветовой подсказке можно сразу понять сколько в продукте сахара, соли, жиров и трансжиров с учетом суточной нормы: зеленый цвет – низкое содержание, желтый – умеренное, красный – высокое.

В карточке каждого продукта собраны 11 показателей, включая аллергены, пищевые добавки «Е», калории, белки, жиры и углеводы (КБЖУ), витамины и микроэлементы. Все это – для того, чтобы покупатель мог сравнить товар и сделать осознанный выбор.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления. Цветовая индикация «Светофор» помогает сделать грамотный выбор продуктов и снизить риски для здоровья граждан», — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Приложение «Честный знак» уже давно выступает карманным помощником потребителя: здесь можно убедиться в легальности товара, узнать, где, кем и когда он произведен. А еще – найти и забронировать лекарства в аптеках страны, поставить «будильник приема лекарств», посмотреть карту проверенных магазинов, которые соблюдают правила маркировки, и многое другое. Теперь к этому списку добавилась и новая цифровая функция.

«Анализ состава продуктов с помощью цифровых сервисов – мировой тренд. В России таким источником информации стало наше приложение, которое скачали уже 34 миллиона пользователей – каждый четвертый житель страны. Сейчас мы сделали следующий шаг, чтобы люди могли осознанно выбирать продукты и управлять своим питанием. "Честный знак“ провел тысячи исследований, определяя фактическое содержание сахара, соли и трансжиров. Наш сервис делает эти данные доступными и понятными для всех», – сказал председатель Совета директоров ЦРПТ, оператора системы «Честный знак» Михаил Дубин.

Первым сотрудничество с сервисом «Что За продукт?» поддержал «ВкусВилл» – компания предоставила данные о составе своих продуктов и собственных результатах лабораторных исследований.

«Мы во "ВкусВилл“ считаем, что здоровое питание должно быть удобным, понятным и вкусным. Первыми среди российских ритейлеров в 2019 году мы внедрили «Светофор», и на упаковке 95% нашего ассортимента опубликован расширенный состав. Простая навигация помогает каждому покупателю легко ориентироваться в питательной ценности продуктов, делая осознанный выбор без ограничений и сложностей. Мы создаем продукты, которые позволяют питаться сбалансированно и с удовольствием, а маркировка помогает правильно распределять их в рационе. Именно поэтому мы первыми подключились к проекту, чтобы эти данные были доступны и в цифровом виде в мобильном приложении "Честный знак"», – сказала бренд-лидер «ВкусВилл» Татьяна Янышева.