Попова Анна


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «Честный знак» представил цифровой сервис «Что За продукт?» – удобный способ разобраться в составе продуктов прямо у полки 1
23.05.2024 «Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
06.01.2021 Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air 1
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 2
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях 1
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 1
24.12.2013 Руслан Гаттаров нашел у Роспотребнадзора два подозрительных конкурса на покупку ПО 1
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
20.11.2009 Россия: госфонд-призрак могут отдать мелким ИТ-стартапам 1
03.09.2009 «Почта России» претендует на лидерство в госуслугах населению 1
30.03.2009 В Москве прошел форум-выставка «Госзаказ-2009» 1
07.06.2008 На поддержку малых инновационных предприятий государство выделит 50 млрд руб. 1
09.04.2008 Госзакупки: электронные аукционы набирают обороты 2

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Попова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10322 7
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 3
InfoWatch - Инфовотч 1092 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1151 2
Softline - Софтлайн 3277 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 162 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 21 1
IDX - Системы управления идентификацией 20 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 48 1
9015 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Меланжист Алтая БМК - Барнаульский меланжевый комбинат 1 1
Алтайхимпром - Алтайский Химпром имени Верещагина 3 1
Техносервис 7 1
Эвалар - Evalar 3 1
Барнаульский станкостроительный завод 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 674 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Почта России ПАО 2250 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 396 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегии социально-экономических реформ 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1276 1
PCS - People Centric Security - концепция «Безопасность c фокусом на человеке» 4 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 492 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
Apple MacBook Pro 536 1
SsangYong Rexton 1 1
Stellantis - Fiat Ducato 4 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 663 1
Zecurion DLP 67 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 1
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1014 1
Щеголев Игорь 698 4
Путин Владимир 3354 3
Касперская Наталья 303 3
Мельниченко Олег 5 2
Бугаенко Валерий 32 2
Садовничий Виктор 62 2
Набиуллина Эльвира 111 2
Артемьев Игорь 91 2
Глазков Борис 48 2
Скоробогатова Ольга 57 2
Турчак Андрей 27 2
Кутепов Андрей 7 2
Косачев Константин 4 2
Рязанский Валерий 2 2
Мезенцев Дмитрий 20 2
Рябухин Сергей 6 2
Агамирзян Игорь 74 1
Глебова Любовь 5 1
Канделаки Тина 11 1
Осипов Леонид 5 1
Бородинов Леонид 14 1
Гаттаров Руслан 144 1
Мардер Наум 116 1
Юрченко Евгений 132 1
Лукичёв Юрий 2 1
Лашкина Елена 34 1
Царев Евгений 27 1
Махлин Дмитрий 112 1
Пономарев Сергей 6 1
Курдин Александр 1 1
Валуйских Сергей 1 1
Гареев Тимур 1 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Гришанков Михаил 10 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Обаляева Юлия 8 1
Шерстюк Владислав 8 1
Ким Иван 5 1
Петрушкин Виктор 1 1
Преснов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 1
Россия - СФО - Кемеровская область 991 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 1
Япония 13556 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 220 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 26 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Российская газета 276 1
Forbes - Форбс 914 1
Известия ИД 708 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 4
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
НИУ ВШЭ - Институт права цифровой среды - Институт проблем правового регулирования 2 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
