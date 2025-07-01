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Индексная книга (каталог) CNews*
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Царев Евгений


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн 1
31.07.2023 Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки 2
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо» 1
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
24.11.2017 В России отрегулируют работу экспертов по киберпреступлениям 1
14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня 1
24.07.2015 «Аксофт» в 5 раз увеличил продажи продуктов и решений «Аладдин Р.Д.» в 2014 г. 1
26.09.2014 «Сервионика» и «Аладдин Р.Д.» договорились о технологическом партнерстве 1
30.04.2014 В Казани пройдет IT&SecurityForum 2014 1
05.03.2013 Опубликована программа PCI DSS Russia 2013 1
05.02.2013 Ущерб от мошенничества в ДБО растет с каждым годом 1
16.01.2013 Как защитить свой ПК от мошенников? 1
20.12.2012 Мошенничество в ДБО видоизменяется 1
13.12.2012 Мошенничество в ДБО: эволюция глазами экспертов 1
26.12.2011 В России создается партия развития ИТ 2
01.11.2011 Российский рынок СМС-рекламы станет цивилизованным 1
13.09.2011 Подручные средства: как проверить корпоративную почту удаленно и не навредить 1
06.07.2011 Депутаты не решились отключить ФСБ от персональных данных 1
03.06.2011 Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца 1
27.07.2010 Защита персональных данных: пригодится ли нам британский опыт? 1
11.06.2010 Персональные данные: Центробанк научит, как избежать претензий чиновников 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Царев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 17 7
Ростелеком 10002 3
Leta IT-company 134 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
InfoWatch - Инфовотч 1050 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1026 2
Oracle Corporation 6766 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8958 2
Leta Group - Лета Групп 278 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 2
Broadcom - VMware 2411 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Dr.Web - Доктор Веб 1263 1
Dell EMC 5054 1
Huawei 4045 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
Softline - Софтлайн 3025 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
HP Inc. 5722 1
Check Point Software Technologies 773 1
Информзащита 798 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 438 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
AT&T Inc 1685 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
ICL ГК 415 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 318 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 53 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4213 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 541 2
НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 22 1
Право.ру 14 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
InCity - Модный континент 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1062 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Корчаго и партнеры 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3247 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2838 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4650 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3150 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 377 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5605 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5427 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8164 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13100 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4086 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28375 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11586 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7095 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4949 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4003 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3170 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21262 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25011 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16498 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4142 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5411 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 710 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10655 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24843 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6978 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3283 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 914 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4210 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12993 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2279 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9471 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2757 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 355 2
Microsoft Windows 15989 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 64 2
Google Android 14349 1
Apple iOS 8008 1
Nokia Symbian OS 1401 1
Apple - App Store 2946 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Microsoft Windows XP 2411 1
Microsoft Teams - MS Teams 581 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 243 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 121 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 384 1
Linux OS 10317 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Айтеко i-Конто 12 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4767 1
Positive Technologies - XSpider 35 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 13 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 175 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 13 1
Хафизов Артем 5 4
Касперская Наталья 299 3
Лукацкий Алексей 123 3
Медведев Дмитрий 1657 3
Аксаков Анатолий 155 2
Волков Алексей 51 2
Войлуков Алексей 20 2
Резник Владислав 13 2
Белоусов Сергей 244 1
Гайкович Владимир 40 1
Анищук Наталья 30 1
Рябова Галина 26 1
Шевченко Александр 12 1
Сычев Артем 73 1
Бегтин Иван 61 1
Ляпунов Игорь 127 1
Бондаренко Александр 39 1
Раменский Демьян 18 1
Комлев Владимир 35 1
Крохин Валентин 32 1
Прозоров Андрей 17 1
Добровольский Николай 14 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Терентьев Виталий 8 1
Федоров Павел 10 1
Медведовский Илья 33 1
Емелин Андрей 10 1
Никифорова Елена 3 1
Тюрин Алексей 17 1
Окулесский Василий 26 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Трошин Александр 14 1
Григорьева Евгения 60 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Раевский Алексей 77 1
Попова Анна 18 1
Курдин Александр 1 1
Валуйских Сергей 1 1
Гареев Тимур 1 1
Каширина Лидия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 4
Европа 24426 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Германия - Федеративная Республика 12803 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3067 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Нигерия - Федеративная Республика 323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2408 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8283 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6900 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11340 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4269 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5210 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2562 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6034 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6507 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2291 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6404 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7127 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16823 2
Металлы - Золото - Gold 1163 2
Платёжное поручение - Payment order 230 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4167 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1680 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5074 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2357 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9176 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3668 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2537 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
Известия ИД 663 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Bloomberg 1330 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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