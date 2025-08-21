Россияне спасены. В стране стали массово появляться маленькие интернет-провайдеры. Ждать подключения неделями больше не надо

Летом 2025 г. россияне столкнулись с гигантскими сроками подключения проводного интернета у крупных провайдеров на фоне блокировок мобильного. Ждать приходилось неделями. Теперь на рынок вышли небольшие фирмы – за несколько месяцев появилось более 30 новых провайдеров, тогда как в за весь 2022 г. – всего 18.

Всем интернет

В России стремительно растет количество провайдеров проводного (домашнего или офисного) интернета, пишет «Коммерсант». Предприниматели реагируют на резкий всплеск спроса на эту услугу, возникший на фоне всероссийских блокировок мобильного интернета. Для примера, согласно данным из открытых источников, почти во всей Нижегородской области мобильный интернет перманентно глушат с начала лета 2025 г.

Так, в 2022 г. в России появилось 18 новых провайдеров, а в 2024 г. – 64. У 2025 г. есть все шансы установить новый рекорд, так как до конца года еще около четырех месяцев, а в стране уже открыто 34 новых компании по предоставлению услуги проводного доступа в Сеть.

Спрос на эту услугу тоже стремительно растет. Не имея возможности выходить в интернет через сотовые сети, россияне массово подключают себе домашний интернет – интерес к этой услуге в стране только за июнь и июль 2025 г. вырос на 20%. В июле 2025 г. CNews писал, что на этом фоне провайдеры растягивают сроки подключения на несколько недель, а некоторые из них, в том числе и крупнейшие и вовсе начали брать плату за подключение.

С запада на восток

В сумме за последние три года в России стало почти на 180 провайдеров домашнего интернета больше. Их количество растет по всей стране, но есть регионы, где это происходит активнее всего.

rawpixel.com / Freepik Чем больше провайдеров, тем жестче конкуренция, тем выгоднее условия для их клиентов

Разумеется, на первом месте в этом плане – Москва, самый крупный город России, в котором, стоит отметить, мобильный интернет глушат довольно редко особенно на фоне других регионов.

Чуть менее активно прирастают новыми провайдерами Красноярский край, Кемеровская область и Краснодарский край. Из этого можно сделать вывод, что процесс регистрации новых интернет-провайдеров идет по всей стране.

Всем нужен интернет

Аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова подтвердила «Коммерсанту», что проблемы с мобильным интернетом в России – одна из причин бума спроса на интернет проводной. Крупные провайдеры тоже фиксируют повышенный интерес к этой услуге, притом даже в бизнес-сенменте.

Так, согласно статистике «Ростелекома»: в сегменте B2B число новых подключений к проводному интернету выросло на 9% год к году и составило 1,2 млн за последний год, отмечает издание. Если рассматривать сегмент В2С, то к концу II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) к проводному интернету «Ростелекома» было подключено 12,2 млн домохозяйств. Рост в данном случае – 7% год к году.

«В последние месяцы отмечаем увеличение подтвержденных обращений на подключение домашнего интернета в среднем по стране на 12–15% год к году, в отдельных регионах есть более высокая динамика», – сказали изданию представители «Ростелекома».

Даже мобильные операторы фиксируют рост спроса на домашний интернет. Такая услуга есть, к примеру, у МТС, «Билайна» и «Мегафона». Как сообщили CNews представители «Мегафона», только за июнь-июль 2025 г. число желающих подключить проводной интернет выросло на 20% за год.

Не все так просто

Управляющий RTM Group Евгений Царев сообщил «Коммерсанту», что значительная часть новых провайдеров не имеет собственных мощностей, вследствие чего им приходится арендовать их у более крупных конкурентов. Но при этом такие компании часто открывают возможность подключения к интернету в тех районах, где по тем или иным причинам не работают основные игроки рынка.

Все это очень на руку россиянам, но есть некоторые риски безопасности. «Увеличение числа игроков на этом рынке создает естественную конкуренцию, что может привести к улучшению качества услуг, но быстрый рост числа провайдеров чреват недостаточным контролем с точки зрения безопасности», – сказала «Коммерсанту» директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.