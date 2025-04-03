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Биджелова Анастасия



03.04.2025 Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Биджелова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа 29 1
МегаФон 9190 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
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