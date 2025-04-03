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Биджелова Анастасия
|03.04.2025
|Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1
Биджелова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеком Биржа 29 1
|МегаФон 9190 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
|Анкилов Константин 109 1
|Бойко Алексей 69 1
|Тур Дмитрий 7 1
|Махмутов Ахметжан 3 1
|Путин Владимир 3230 1
|Шадаев Максут 1038 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
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