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Нирман Даниил
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х 1
Нирман Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6614 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3591 1
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