Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Телеком Биржа

Телеком Биржа

«Телеком биржа» – российская компания, реализующая комплексные проекты на базе собственной оптической сети. «Телеком биржа» оказывает услуги связи: аренду и продажу оптического волокна, строительство, мониторинг и обслуживание волоконно-оптических линий связи, предоставление выделенных каналов связи и доступ в интернет. «Телеком биржа» имеет собственную оптическую сеть общей протяженностью более 2 500 км. Сеть проходит по московским телефонным канализациям ПАО МГТС и АО «Москоллектор», ПАО «Ростелеком», ГБУ «Гормост», а также по частным канализациям.  "Телеком биржа" реализует комплексные проекты по таким направлениям как связь, облака, информационная безопасность, системная интеграция.

 

 

Василий Полькин, Директор по продажам , Телеком биржа "Перезагрузка ИТ-инфраструктуры: адаптация и развитие в новых реалиях". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква

 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 6 154 732 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 6 154 732 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 5 094 959 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 1 059 774 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.08.2025 «Телеком биржа» и Servicepipe начнут предлагать клиентам «прямые защищенные стыки»

ИТ-интегратор «Телеком биржа» и разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика Servicep
01.08.2025 «Телеком биржа» включила в портфель модуль DosGate Autopilot от Servicepipe

ИТ-интегратор «Телеком биржа» пополнил свой продуктовый портфель модулем DosGate Autopilot разработчика реше
25.07.2025 «Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Anal
21.07.2025 «Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле

«Телеком биржа» перешла на использование волоконно-оптических кабелей российского производства при строительстве сети. Речь про решения компании «Интегра Кабельные Системы», бренд «Интегра кабел
11.07.2025 «Телеком биржа» обновила парк телеком-оборудования и транспортную сеть между ЦОДами Москвы

«Телеком биржа» завершила масштабную модернизацию своей транспортной IP/MPLS- сети между дата-
26.06.2025 ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений

ne (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-интегратор «Телеком биржа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере облачных решений. Среди направле
21.05.2025 «Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател»

ИТ-интегратор «Телеком биржа» в рамках партнерской деятельности предоставил более 200 млн руб. инвестиций дл
21.05.2025 Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

Расскажите, какова была мотивация вашей команды и «Телеком биржи», как инвестора? Артем Лопацкий: «Телеком биржа» выступает в первую очередь как генеральный партнер, во вторую — как инвестор.

22.04.2025 «Телеком биржа», Infosecurity и Servicepipe заключили партнерское соглашение

Российские ИТ-интегратор «Телеком биржа», ИБ-интегратор Infosecurity (ГК Softline) и разработчик решений для анализа и

05.03.2025 «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс», российский разработчик одноименной платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак, заключили соглашение о комплексном партнерстве. Со
03.03.2025 «Телеком биржа» предложила рынку услуги аутСОРМинга

Российский ИТ-интегратор «Телеком биржа» запустил новую услугу — аутСОРМинг. Услуга представляет собой комплексное реше
23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В основу данных легли заявки клиентов за 2024 г. Компании выделили три устойчивых
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчик
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Телеком биржа». Цель сотрудничества — расширение портфеля услуг в сфере облачной кибербезопасности на базе отечественных разработок Servicepipe. В ближайшей перспективе альянса – совместные про
29.02.2024 «Телеком биржа» представит расширенный спектр услуг на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024»

20 марта на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин поделится опытом адаптации компании к рыночным изменениям 2022-2023 годов. Эксперт расскажет о преобразовании «Телеком биржи» из классического провайдера в
28.12.2023 «Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак

«Телеком биржа» теперь защищает «Крок Облачные сервисы» от различных типов кибератак на веб-ре
19.12.2016 «Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Телеком-Биржа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта

27.10.2014 «Телеком Биржа» связала точки присутствия холдинга РБК

Инфраструктурный оператор «Телеком Биржа» объявил о начале технологического партнерства с мультимедийным холдингом РБК.

19.08.2014 Qrator Labs и «Телеком Биржа» договорились о технологическом партнерстве

or Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и московский инфраструктурный оператор «Телеком Биржа» объявили о начале технологического партнерства. Как говорится в заявлении Qrat

Публикаций - 52, упоминаний - 89

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 13
Ростелеком 10316 6
Softline - Софтлайн 3272 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 4
МегаФон 9922 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 3
Спикател - Speaktel 20 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 160 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 3
StormWall - Сторм системс 114 2
Git in sky - Жить в небе 11 2
SDS Fusion - СДС Фьюжн 7 2
IXcellerate - Икселерейт 137 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 2
ОБИТ 104 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
Comindware - Колловэар 178 1
Сател 163 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
Ланит - Artezio - Артезио 90 1
ИнфоТех 37 1
HPE - Juniper Networks 438 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
Google LLC 12268 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
Открытые технологии 716 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 394 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ВОЛСтелеком 1 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Основа Холдинг ГК 28 2
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Веста 52 1
Резонанс НПП 389 1
Связьстройинжиниринг НПО - Связьстрой Инжиниринг 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1479 1
Альфакомстрой 1 1
Связьспецпроект 2 1
Строительная Компания Экстрастрой XXI Век 1 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Евросеть 1417 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Superjob - Суперджоб 707 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31800 31
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3517 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1149 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1703 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 606 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 779 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4353 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 4
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 31 9
FreePik 1446 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 4
TB Cirex Jet Net 3 3
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 3
VK RuStore - Рустор 512 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 2
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 12 2
Передовые технологии - RuDesktop 32 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 27 2
Apple iPhone 6 4862 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
NVision Барьер 736 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Microsoft Windows Autopilot 18 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Телеком Биржа - ServicePipe DDoS Pack 2 1
SolidSoft - SolidWall WAF 22 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 16 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 184 1
Softline Softcloud 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг - Billogic Platform 10 1
WebmonitorX - ПроAPI 12 1
WebmonitorX - ПроWAF 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг 7 1
Телеком Биржа - ServicePipe FlowCollector 11 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 1
Linux OS 10920 1
Полькин Василий 10 9
Вахтин Александр 8 7
Биджелова Анастасия 7 6
Хлебунов Михаил 35 5
Крайнов Евгений 5 4
Блезнеков Александр 7 3
Шадаев Максут 1150 3
Житинский Сергей 15 2
Авдеев Алексей 10 2
Ефимов Дмитрий 20 2
Минаев Андрей 15 2
Налепов Роман 21 2
Левин Сергей 10 2
Тульчинский Станислав 85 2
Попов Евгений 11 2
Анисов Ян 35 2
Кононов Вячеслав 2 2
Шайдулов Рустам 3 2
Мантуров Максим 11 2
Денщиков Дмитрий 5 2
Пудовкин Евгений 11 2
Лопацкий Артем 2 2
Лямин Александр 74 1
Фокин Дмитрий 21 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Касимов Вячеслав 34 1
Смирнова Екатерина 9 1
Пехтерев Сергей 55 1
Талалыкин Александр 6 1
Гук Андрей 39 1
Анкилов Константин 115 1
Сергеев Михаил 110 1
Радушкевич Олег 1 1
Самоукин Сергей 19 1
Ежов Василий 45 1
Васин Вячеслав 2 1
Избаенков Артем 18 1
Юрьев Илья 47 1
Айнетдинов Артур 8 1
Бойко Алексей 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 4
Япония 13556 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2055 3
Турция - Турецкая республика 2493 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18238 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2660 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Европа 24645 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 1
Россия - СФО - Кемеровская область 989 1
Украина 7796 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 9
Аренда 2584 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 3
Импортозамещение - параллельный импорт 568 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3138 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1722 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 361 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Ведомости 1243 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 6
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Forbes - Форбс 913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 3
Международный женский день - 8 марта 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще