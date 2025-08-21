Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Телеком биржа» – российская компания, реализующая комплексные проекты на базе собственной оптической сети. «Телеком биржа» оказывает услуги связи: аренду и продажу оптического волокна, строительство, мониторинг и обслуживание волоконно-оптических линий связи, предоставление выделенных каналов связи и доступ в интернет. «Телеком биржа» имеет собственную оптическую сеть общей протяженностью более 2 500 км. Сеть проходит по московским телефонным канализациям ПАО МГТС и АО «Москоллектор», ПАО «Ростелеком», ГБУ «Гормост», а также по частным канализациям. "Телеком биржа" реализует комплексные проекты по таким направлениям как связь, облака, информационная безопасность, системная интеграция.
Василий Полькин, Директор по продажам , Телеком биржа "Перезагрузка ИТ-инфраструктуры: адаптация и развитие в новых реалиях". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква
|21.08.2025
|
«Телеком биржа» и Servicepipe начнут предлагать клиентам «прямые защищенные стыки»
ИТ-интегратор «Телеком биржа» и разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика Servicep
|01.08.2025
|
«Телеком биржа» включила в портфель модуль DosGate Autopilot от Servicepipe
ИТ-интегратор «Телеком биржа» пополнил свой продуктовый портфель модулем DosGate Autopilot разработчика реше
|25.07.2025
|
«Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Anal
|21.07.2025
|
«Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле
«Телеком биржа» перешла на использование волоконно-оптических кабелей российского производства при строительстве сети. Речь про решения компании «Интегра Кабельные Системы», бренд «Интегра кабел
|11.07.2025
|
«Телеком биржа» обновила парк телеком-оборудования и транспортную сеть между ЦОДами Москвы
«Телеком биржа» завершила масштабную модернизацию своей транспортной IP/MPLS- сети между дата-
|26.06.2025
|
ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений
ne (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-интегратор «Телеком биржа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере облачных решений. Среди направле
|21.05.2025
|
«Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател»
ИТ-интегратор «Телеком биржа» в рамках партнерской деятельности предоставил более 200 млн руб. инвестиций дл
|21.05.2025
|
Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно
Расскажите, какова была мотивация вашей команды и «Телеком биржи», как инвестора? Артем Лопацкий: «Телеком биржа» выступает в первую очередь как генеральный партнер, во вторую — как инвестор.
|22.04.2025
|
«Телеком биржа», Infosecurity и Servicepipe заключили партнерское соглашение
Российские ИТ-интегратор «Телеком биржа», ИБ-интегратор Infosecurity (ГК Softline) и разработчик решений для анализа и
|05.03.2025
|
«Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение
ИТ-интегратор «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс», российский разработчик одноименной платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак, заключили соглашение о комплексном партнерстве. Со
|03.03.2025
|
«Телеком биржа» предложила рынку услуги аутСОРМинга
Российский ИТ-интегратор «Телеком биржа» запустил новую услугу — аутСОРМинг. Услуга представляет собой комплексное реше
|23.12.2024
|
«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов
Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В основу данных легли заявки клиентов за 2024 г. Компании выделили три устойчивых
|29.11.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчик
|12.03.2024
|
«Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Телеком биржа». Цель сотрудничества — расширение портфеля услуг в сфере облачной кибербезопасности на базе отечественных разработок Servicepipe. В ближайшей перспективе альянса – совместные про
|29.02.2024
|
«Телеком биржа» представит расширенный спектр услуг на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024»
20 марта на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин поделится опытом адаптации компании к рыночным изменениям 2022-2023 годов. Эксперт расскажет о преобразовании «Телеком биржи» из классического провайдера в
|28.12.2023
|
«Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак
«Телеком биржа» теперь защищает «Крок Облачные сервисы» от различных типов кибератак на веб-ре
|19.12.2016
|
«Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud
Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и «Телеком-Биржа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта
|27.10.2014
|
«Телеком Биржа» связала точки присутствия холдинга РБК
Инфраструктурный оператор «Телеком Биржа» объявил о начале технологического партнерства с мультимедийным холдингом РБК.
|19.08.2014
|
Qrator Labs и «Телеком Биржа» договорились о технологическом партнерстве
or Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и московский инфраструктурный оператор «Телеком Биржа» объявили о начале технологического партнерства. Как говорится в заявлении Qrat
