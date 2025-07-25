«Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Analytics. Аналитики издания оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.

Выручка «Телеком биржа» в сфере информационных технологий за 2024 г. составила 2,3 млрд руб., увеличившись на 27% год к году, а рост числа сотрудников за тот же период составил почти 25%.

«Спрос на услуги компании стабильно растет на 20-30% ежегодно. Если говорить про услуги, которые обеспечили наибольшую долю в общем объеме выручки в прошлом году, то это прежде всего связь (продажа и аренда оптического волокна). Необходимость в более скоростных и надежных каналах связи стала намного острее. На втором месте по размеру выручки среди предлагаемых услуг оказалась информационная безопасность. Повышение осведомленности бизнеса о потенциальных угрозах и последствиях кибератак, а также ужесточение требований к ИБ способствовало росту интереса к услугам по защите информации. В топ-3 направлений по размеру выручки вошли также облычные решения (IaaS, SaaS, частные облака и др.)», — сказал генеральный директор «Телеком биржи» Евгений Крайнов.

Всего по итогам 2024 г. суммарная выручка 500 ведущих компаний без учета НДС составила 3,3 трлн руб. За год игроки рынка смогли увеличить объем выручки на 21,9%. Компании из первой сотни заработали почти 2,8 трлн руб. Им удалось увеличить выручку за год на 24,7%.

В пятерку самых крупных российских ИТ-компаний вошли многопрофильный ИТ-холдинг «Т1», МТС (реализация цифровых проектов). На третьей строчке расположился «ИКС Холдинг», который объединяет активы крупных игроков рынка, в том числе производителя вычислительной техники Yadro, поставщика решений информационной безопасности «Гарда» и пр. Четвертую строчку занял еще один оператор связи, который активно развивает цифровые сервисы, — «Ростелеком». Замыкает пятерку лидеров дистрибьютор OCS Distribution.

CNews Analytics уже на протяжении 25 лет следит за изменениями на отечественном ИТ-рынке. Начиная с 2002 г., аналитическое агентство публикует рейтинг топ-100 российских ИТ-компаний. По итогам 2023 г. было представлено исследование, объединившее 300 ведущих компаний. В этом году CNews Analytics впервые опубликовал CNews500: «Крупнейшие ИТ-компании России 2024». Новое исследование отличается от предыдущих не только широким охватом, но и методологией. Впервые данные о выручке игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость, что позволяет точнее сравнить масштаб их бизнеса.