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Крайнов Евгений


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател» 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
28.12.2023 «Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак 1
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Крайнов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа 32 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 284 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Крок - Croc 1784 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Selectel - Селектел 405 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 58 1
TeamViewer 125 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
Спикател 3 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3234 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10920 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2087 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12989 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2370 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1104 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7528 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 509 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1245 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 990 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2298 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 974 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1834 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 509 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 725 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3350 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4370 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1109 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 300 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
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Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 20 1
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Полькин Василий 7 1
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Кононов Вячеслав 2 1
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Лопацкий Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Турция - Турецкая республика 2411 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 2
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Импортозамещение - параллельный импорт 513 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2511 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2524 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 980 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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