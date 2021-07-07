Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Security Center
KCS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 46
Kaspersky Security Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
|ГКУ ЦИТ СК - Краевой центр информационных технологий Ставропольского края 1 1
|Сизов Григорий 13 1
|Климов Антон 2 1
|Касперский Евгений 221 1
|Наумов Евгений 25 1
|Дзилихов Михаил 2 1
|Власов Дмитрий 1 1
|Беликов Антон 1 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Маслов Виталий 4 1
|Лесняк Вадим 1 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Прозоровский Василий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771942, в очереди разбора - 675624.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771942, в очереди разбора - 675624.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru