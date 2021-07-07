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Kaspersky Security Center
KCS


07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 2
24.03.2020 Решения «Лаборатории Касперского» на полгода стали бесплатными для медучреждений 1
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
18.03.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для бизнеса 2
15.10.2018 Alfa technologies создал многоуровневую систему антивирусной защиты органов исполнительной власти Ставропольского края 1
30.05.2018 «Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group 1
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» 1
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов 1
26.12.2014 Как «Альфа-Трейд» защищает свою ИТ-инфраструктуру 1
19.09.2014 ВТБ24 выбирает решения «Лаборатории Касперского» 1
24.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
07.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
24.04.2013 Kaspersky Security для виртуальных сред интегрирован с VMware vCloud Networking and Security 1
15.04.2013 «Лаборатория Касперского» защитит облачную инфраструктуру Ростехнадзора 1
10.04.2013 Комплексные технологии для защиты бизнеса используются в 1,5 раза реже традиционных антивирусных решений 1
03.04.2013 Почти 40% российских компаний не заботятся о шифровании корпоративных данных 1
29.03.2013 Комплексные таргетированные угрозы: обеспечение защиты 1
15.03.2013 Администрация городского округа города Салават защищает информацию с помощью ПО «Лаборатории Касперского» 1
22.02.2013 Новая технология «Лаборатории Касперского» позволяет контролировать доступ к ресурсам корпоративной сети 3
19.02.2013 «Лаборатория Касперского» выпустила новую линейку защитных продуктов для бизнеса 1
15.02.2013 Softline поставила защитные решения «Лаборатории Касперского» для «Чулпан-Медицины» 1
03.12.2012 Softline обеспечила антивирусную защиту компьютерной сети детского сада в Казани 1
27.11.2012 Корпоративные решения «Лаборатории Касперского» получили сертификаты ФСТЭК 3
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга 1
30.08.2012 «Электрощит» защитился от ИБ-угроз с помощью Kaspersky Work Space Security 1
27.06.2012 Касперский поможет защитить виртуальные машины 2
02.03.2012 «Лаборатория Касперского» представит свои новые защитные решения для бизнеса 1
08.02.2012 «ТМК Инструмент» доверил защиту своей сети Kaspersky Work Space Security 1
22.12.2011 «Лаборатория Касперского» в Украине защищает «Энергоатом» 1
14.12.2011 Аэропорт «Шереметьево» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 1
21.11.2011 «Собинбанк» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
26.10.2011 ИБ для бизнеса: новые решения "Лаборатории Касперского" 1
30.09.2011 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center 4

Публикаций - 36, упоминаний - 46

Kaspersky Security Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
SafeNet 79 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Alfa Technologies 5 1
SoftwareONE Group 97 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
Крокус Страхование - Crocus Страхование 1 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Крокус банк КБ 2 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 2 1
Крокус Сток 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
ГКУ ЦИТ СК - Краевой центр информационных технологий Ставропольского края 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 108 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 392 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Тонкий клиент - Thin client 111 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 1
Kaspersky Internet Security 290 7
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 5
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 4
Kaspersky Work Space Security 35 3
Kaspersky Sandbox 4 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks - KICS for Networks 5 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
VMware Ready 20 1
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus 4 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
Kaspersky Total Security 29 1
Apple macOS X 910 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Linux OS 4296 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Microsoft Exchange 685 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Aladdin JaCarta 147 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
KasperskyOS 29 1
Сизов Григорий 13 1
Климов Антон 2 1
Касперский Евгений 221 1
Наумов Евгений 25 1
Дзилихов Михаил 2 1
Власов Дмитрий 1 1
Беликов Антон 1 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Маслов Виталий 4 1
Лесняк Вадим 1 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ПФО - Казань 1529 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Европа 3804 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Испания - Мадрид 64 1
Малайзия - Чиберджая 2 1
Швейцария - Цюрих 106 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 505 1
Малайзия 347 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Украина 3431 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
США - Кремниевая долина 401 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
IBM X-Force Kassel 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771942, в очереди разбора - 675624.
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