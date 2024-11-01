«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2

«Лаборатория Касперского» объявила об успешном прохождении независимого аудита Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и надёжно защищены от несанкционированного вмешательства.

«Лаборатория Касперского» регулярно проходит независимые аудиты SOC 2 с 2019 г. Service and Organization Controls — всемирно признанный стандарт отчётности для систем управления рисками кибербезопасности, разработанный Американским институтом дипломированных общественных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA). Для оценки механизмов контроля безопасности, принятых в компании, используются пять основных принципов: безопасность (Security), доступность (Availability), целостность процессов (Processing Integrity), конфиденциальность (Confidentiality) и приватность (Privacy).

На этот раз аудит впервые проводился по итогам годового периода — с августа 2023 г. по июль 2024 г. (ранее — от трёх до шести месяцев). Независимые специалисты проверили процессы разработки и выпуска антивирусных баз «Лаборатории Касперского» для систем на ОС Windows и Unix.

Аудит включал в себя опросы топ-менеджеров, руководителей подразделений и рядовых сотрудников, наблюдение за деятельностью компании, а также изучение релевантной документации и политик. Специалисты пришли к выводу, что средства контроля «Лаборатории Касперского», обеспечивающие автоматическое обновление антивирусных баз, соответствуют заданным критериям, а сам процесс разработки и выпуска антивирусных баз защищён от несанкционированного вмешательства.

«„Лаборатория Касперского” стремится предоставлять клиентам и партнёрам гарантии надёжности и целостности своих продуктов. Для нас особенно важно получать независимое подтверждение того, что мы принимаем достаточные меры контроля безопасности, которые при этом соответствуют отраслевым стандартам. Аудит SOC 2 вновь показал, что наши методы контроля работают эффективно, а процесс разработки и выпуска антивирусных баз защищён от несанкционированного вмешательства», — сказал Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Регулярный аудит внутренних процессов компании — один из основных шагов, реализуемых в рамках Глобальной инициативы по информационной открытости. Её цель — укрепить доверие клиентов и партнёров, а также показать приверженность компании принципам прозрачности. Помимо аудита SOC 2, система управления информационной безопасностью «Лаборатории Касперского» прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013, а её флагманские решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Security Center прошли сертификацию по стандарту Общих критериев (Common Criteria).