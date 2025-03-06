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AICPA SOC Service Organization Control стандарт безопасности аудит контрольных процедур
AICPA SOC и организации, системы, технологии, персоны:
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 5
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
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