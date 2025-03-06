Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

AICPA SOC Service Organization Control стандарт безопасности аудит контрольных процедур


06.03.2025 Эксперты Serverspace выделили принципы защиты данных в 2025 году 1
22.11.2024 Selectel подтвердил соответствие государственному стандарту безопасности для организаций финансовой сферы и обновил действующие сертификаты безопасности 1
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
25.10.2023 «Яндекс ID» обновил политику по работе с неактивными аккаунтами — спустя 2,5 года без активности они могут быть удалены 1
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 1
22.03.2023 Назван самый надежный способ организации IaaS 2
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу 1
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии 1
24.06.2022 Из «Яндекс еды» теперь можно удалить данные о своих заказах 1
17.01.2022 Softprom становится партнером OneTrust 1
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
01.06.2021 Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными 1
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров 1
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2
12.07.2019 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 4
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 4
13.11.2018 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе 1
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 1
30.03.2017 Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных 1
15.03.2017 Microsoft Teams стал доступен пользователям Office 365 на 19 языках 1

Публикаций - 26, упоминаний - 35

AICPA SOC и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 6
Selectel - Селектел 393 5
Oracle Corporation 6719 4
Yandex - Яндекс 7463 4
Broadcom - VMware 2381 3
Microsoft Corporation 24695 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Imaginary team 2 2
SAP SE 5293 2
HP Inc. 5696 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
Zscaler 21 1
HID Global 118 1
Wandera 3 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Varonis Systems 38 1
KPMG 257 1
Softprom by ERC 11 1
OneTrust 1 1
TÜV 58 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
HPE SOC - HPE Security Operations Center 5 1
Google LLC 11849 1
8292 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Cloudera 58 1
Teradata 212 1
Softline - Софтлайн 2862 1
Монолит-Инфо 121 1
Инкома - Incoma 23 1
Red Hat 1317 1
Fortinet 392 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Цифра ГК 2443 1
Cisco Systems 5127 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Nginx - Энджайникс 168 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
S-GE - Switzerland Global Enterprise 1 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Expedia Group 134 1
Alaska Airlines 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2122 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2250 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 10
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 895 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 5
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 5
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 306 5
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 223 4
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1091 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1267 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 657 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2011 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 173 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1264 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2692 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2164 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 6
Microsoft Windows 15756 5
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 79 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 3
Oracle Fusion ERP 60 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 2
Kaspersky Security Network - KSN 92 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 2
Microsoft Azure 1414 2
Apple iOS 7861 2
Google Android 14094 2
Apache Hadoop 434 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 28 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 2
Microsoft Windows 10 1773 1
Microsoft Office 3760 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 56 1
HP Sure Sense 12 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
HP Sure Click Enterprise 9 1
HP Sure Click Pro 1 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Privacy Guard 7 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Broadcom - VMware Tunnel 1 1
Broadcom - VMware Trust Network Ingest API 2 1
Broadcom - VMware App Volumes 11 1
Ефремов Андрей 11 3
Касперский Евгений 323 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
Шамилов Гай 2 1
Исаев Дмитрий 42 1
Ансимов Константин 32 1
Neumeier Stephan - Ноймайер Штефан 2 1
Волков Михаил 61 1
Худяков Александр 6 1
Полянский Денис 12 1
Ведерников Антон 9 1
Романько Иван 5 1
Voss Erika - Фосс Эрика 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 8
Европа 21820 4
Швейцария - Цюрих 267 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 3
Япония 13313 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Испания - Мадрид 170 2
Оман Султанат 113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
Азия - Азиатский регион 5565 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Малайзия 868 1
Малайзия - Чиберджая - Сайберджая 2 1
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Европа Восточная 3099 1
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Казахстан - Республика 5577 1
Ближний Восток 2955 1
Америка Латинская 1818 1
Сингапур - Республика 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2329 5
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 3
Аудит - аудиторский услуги 2702 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 2
Паспорт - Паспортные данные 2530 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 2
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 2
LGPD - Brazilian General Data Protection Law 2 1
PDPA - Personal Data Protection Act in Singapore 1 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 705 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1587 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5449 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
VMworld 29 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще