Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer

В ответ на растущий спрос Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonomous Database и приложения Oracle Cloud Applications, в собственных дата-центрах, воспользовавшись предложением Oracle Dedicated Region Cloud@Customer. Управление облачными сервисами осуществляется Oracle, минимальный уровень потребления – всего от $500 тыс. в месяц.

В своем центре обработки данных клиент сможет пользоваться таким же полным набором современных облачных сервисов и их преимуществами, что и в публичных облачных ЦОД Oracle, в том числе API-интерфейсами, лучшими в отрасли SLA-соглашениями и передовыми инструментами обеспечения безопасности, превосходным соотношением цены и производительности. Это идеальное решение для компаний с жестким внутренним регулированием или высокими требованиями к безопасности. Oracle Dedicated Region Cloud@Customer обеспечит их соблюдение, в том числе по минимизации задержек при обработке данных и месту их размещения, а также поможет снизить операционные затраты и модернизировать унаследованные приложения.

В последние годы предприятия начали массово переходить в публичные облака, поскольку им необходимы преимущества модели оплаты по мере использования (pay-as-you-go), а также масштабируемость и гибкость, которые присущи облачным вычислениям. Однако многие компании планируют пока продолжить выполнение какой-то части рабочих нагрузок в локальных ЦОД. В связи с этим у клиентов появилась острая потребность в гибридной архитектуре, в которой им были бы доступны те же сервисы и функционал, что и в облачной среде, а также возможность переносить приложения между публичным облаком и локальной средой. До настоящего момента ни одно решение не могло удовлетворить эту потребность. Решения других облачных поставщиков, размещаемые локально на предприятии, предлагают весьма ограниченный набор сервисов по сравнению с тем, что доступно в их публичных региональных ЦОД. Новое решение предоставит доступ ко всем облачным сервисам Oracle (всего более 50 различных сервисов) из локальной среды: благодаря модели Cloud@Customer предприятия смогут воспользоваться этими сервисами там, где им будет удобно, – как в облаке, так и в своем дата-центре.

«Наши корпоративные клиенты поделились, что для запуска важнейших рабочих нагрузок они хотят пользоваться всеми преимуществами публичного облака в своей локальной среде, включая доступ ко всем облачным сервисами Oracle, – говорит Клэй Магуйрк, старший вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. – Благодаря Oracle Dedicated Region Cloud@Customer предприятия смогут задействовать все наши сервисы, в том числе Autonomous Database, в своих собственных ЦОД. Наши основные конкуренты не в состоянии предложить сравнимое по возможностям решение».

Предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer включает все инструменты управления и открывает доступ к новым функциям и возможностям сразу, как те появляются в публичном облаке Oracle. Oracle Dedicated Region Cloud@Customer обеспечивает высочайшие уровни защиты и надежную изоляцию клиентских данных (включая все API-операции) и гарантирует, что они не покинут локальную среду клиентских ЦОД. Кроме того, Oracle Dedicated Region Cloud@Customer сертифицировано на полную совместимость для запуска Oracle Cloud Applications, включая Oracle Fusion Cloud Applications (Cloud ERP, Cloud HCM, Cloud SCM и Cloud CX). Таким образом, это полностью интегрированное облачное решение, расположенное на территории клиента. Оплата происходит лишь за те сервисы, которыми клиенты фактически пользуются, по таким же низким и предсказуемым тарифам, как в дата-центрах Oracle Cloud.

«Облачное предложение Dedicated Region Cloud@Customer означает, что Oracle размещает часть своего публичного облака в клиентских ЦОДах с сохранением тарифов и всех функциональных возможностей, – комментирует Дипак Мохан, директор исследовательского отдела IDC. – Это новое направление для облачных поставщиков, которые ранее предлагали лишь ограниченные версии облачных сервисов для размещения локально. Oracle Dedicated Region Cloud@Customer предоставляет клиентам все возможности облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure и приложений Oracle Fusion Cloud Applications, включая более 50 сервисов, для использования локально. Это предложение объединяет все возможности публичного облака с преимуществами локальной среды, к которым относится низкая задержка, возможности коллокации и соблюдения нормативных требований. Оно окажет огромное влияние на ход масштабных проектов по цифровой трансформации на предприятиях».

Глобальные организации осваивают Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Nomura Research Institute (NRI) является крупнейшей консалтинговой компанией и поставщиком ИТ-решений в Японии. «Благодаря Oracle Dedicated Region Cloud@Customer мы можем использовать Oracle Exadata как облачный сервис и достичь большей гибкости процессов (например, простоту масштабирования), при этом сохраняя уровень доступности на том же высоком уровне, что и в локальной среде, – говорит Томосиро Такемото, старший корпоративный управляющий директор NRI. – Встроенное в наш ЦОД решение позволяет не только готовить отчетность SOC2 в соответствии с японскими стандартами обеспечения безопасности в финансовой отрасли, но и пользоваться широким набором облачных сервисов и инструментов от Oracle, чтобы делать предложения NRI более ценными для заказчиков. Благодаря Oracle Dedicated Region мы сможем сократить затраты на локальную инфраструктуру и больше инвестировать в цифровую трансформацию».

Oman Information and Communication Technology Group (OITCG) принадлежит Государственному генеральному резервному фонду (SGRF) правительства Омана. «Цель Oman Information and Communication Technology Group – сформировать и развить сектор телекоммуникаций и информационных технологий (Information and Communications Technology, ICT) в Султанате Омана. Наши инвестиции, целенаправленные инициативы, уникальное партнерство призваны раскрыть весь потенциал ICT. За счет повышения квалификации оманских специалистов мы сможем активно поддержать текущую инициативу по диверсификации экономического развития Омана в соответствии с указаниями Его Превосходительства султана Хейсама бен Тарика на период до 2040 года, – говорит Его Высочество Саид Камиль Фахад аль-Саид, председатель Oman ICT Group. – Более того, чтобы успешно удовлетворить потребность Султаната в цифровой трансформации, мы задействуем централизованную цифровую среду, структурированную согласно последним инновациям, которая поможет нам в использовании облачных ИТ-сервисов и управлении ими. Бюджет OICTG устойчив и чувствителен к изменениям в экономике, а цели Группы реалистичны и распланированы во времени. Это обеспечит максимальную операционную эффективность, гибкость масштабирования и безопасность размещения данных под надзором Инвестиционного ведомства Омана».

«Oracle Dedicated Region Cloud@Customer дает нам возможность выполнять большое количество разнообразных задач, например: переносить приложения Oracle ERP и CRM, развертывать приложения собственной разработки с использованием Oracle Database, а также внедрять инновационные цифровые сервисы (блокчейн, ИИ, большие данные) и высокопроизводительные вычисления (HPC) – и все это с соблюдением государственных требований, касающихся суверенитета данных», – добавил Саид Аль-Мандхари, генеральный директор Oman ICT Group.