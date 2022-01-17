Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Бизнес
|

Softprom становится партнером OneTrust

Softprom и компания OneTrust, производитель решения для безопасности и управления данными, объявили о подписании партнерского соглашения.

Согласно контракта, Softprom будет продвигать и распространять решение OneTrust в России, в странах СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Основное решение компании OneTrust — платформа, которая построена на базе искусственного интеллекта и включает в себя модули:

OneTrust Privacy Management Software — поддержка в соблюдении CCPA, GDPR, LGPD, PDPA и сотни других мировых законов о конфиденциальности данных.

OneTrust DataDiscovery — поиск и классификация данных на основе искусственного интеллекта.

OneTrust Vendorpedia — сторонний обмен и управление рисками.

OneTrust GRC — внедрение программы по Информационной безопасности в соответствии с ISO, NIST, SOC 2 и сотнями других мировых стандартов и структур безопасности.

OneTrust DataGovernance — идентификация данных по типу использования: как они используются, кто за них отвечает и какие правила применяются.

OneTrust PreferenceChoice — сканируйте веб-сайты, автоматически классифицируйте сторонние трекеры и соблюдение законов и рекомендаций в отношении электронной конфиденциальности с помощью, наиболее широко используемой в мире CMP.

OneTrust Ethics — сообщает об инцидентах и предоставляет информацию для расследования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер

Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт

Московским властям хотят запретить закупку ПО Microsoft

Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России

Арестован ИТ-директор МВД Татарстана

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022