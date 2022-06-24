Из «Яндекс еды» теперь можно удалить данные о своих заказах

Пользователи теперь могут удалить информацию о своих заказах в «Яндекс еде». Это можно сделать в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента для управления данными. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит «Яндекс еда». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас пользователи могут удалить доставленные и завершенные заказы. Процесс их удаления может занимать до трех дней. В дальнейшем можно будет стереть из «Яндекс еды» и другую информацию о себе — например, адреса для доставки.

Удаление данных — необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в «Яндекс еде» рекомендации своих любимых ресторанов и блюд. При этом сервис продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы «Яндекс лавки». В скором времени в «Яндекс ID» добавится возможность удалить заказы и «Яндекс лавки».

Инструмент для управления данными — это часть «Яндекс ID», он находится в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить доступ к инструменту, нужно перейти по ссылке и ввести код подтверждения — это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удаляются сразу же, а еще часть «Яндекс» перестает обрабатывать и удаляет по истечении определенного срока, определенного законодательством.

Инструмент для управления данными появился в «Яндекс» ID летом 2021 г. Это единый аккаунт пользователя на «Яндексе» и центр управления личными данными и настройками. Все данные в «Яндекс ID» надежно защищены, сервис соответствует международному стандарту безопасности SOC 2. С его помощью можно удалять данные из различных сервисов «Яндекса». С момента запуска в инструмент добавили более 30 сервисов «Яндекса» — в том числе «Кинопоиск», «Алиса», «Музыка», «Драйв», «Маркет», «Услуги».

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 39 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.