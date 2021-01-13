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Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что его сервис единой аутентификации «Яндекс.Паспорт» прошел независимый аудит по критериям международного стандарта AICPA и получил отчёты SOC 2 и SOC 3. Эти отчёты подтверждают соответствие «Яндекс.Паспорта» мировым стандартам безопасности, конфиденциальности и доступности данных.

Аудит проводила компания PwC. В течение двух месяцев аудиторы проверяли, как в сервисе хранятся и передаются логи, как сотрудники работают с инцидентами, как устроено управление доступами, насколько безопасна разработка и так далее. Для успешного аудита все процессы должны были работать безупречно и соответствовать стандарту SOC 2 в течение шести месяцев, предшествующих дате проверки.

Сертификацию необходимо подтверждать каждый год. Кроме того, в будущем «Яндекс» намерен сертифицировать не только «Паспорт», но и другие сервисы компании.

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