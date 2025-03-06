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Эксперты Serverspace выделили принципы защиты данных в 2025 году

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, представил рекомендации по защите данных в облаке в 2025 г. Основные принципы безопасности, по мнению экспертов компании, включают в себя комплексный подход к защите информации, внедрение современных методов шифрования, многофакторную аутентификацию и мониторинг активности пользователей. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

С ростом киберугроз и усложнением атак на облачные инфраструктуры в 2025 г. акцент делается на проактивные меры защиты. Среди ключевых инструментов, которые обеспечивают безопасность данных в облаке, выделяются следующие.

Шифрование на всех этапах хранения и передачи данных. Использование передовых алгоритмов шифрования гарантирует защиту информации даже в случае несанкционированного доступа.

Многофакторная аутентификация (MFA). Обязательное использование нескольких уровней защиты снижает риски взлома учетных записей.

Сегментация сети и минимизация прав доступа. Гибкая настройка прав пользователей и изолированные среды повышают устойчивость к внутренним и внешним угрозам.

Мониторинг и автоматическое обнаружение угроз. Использование ИИ и машинного обучения позволяет анализировать аномалии в поведении пользователей и предотвращать потенциальные атаки.

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Цифровизация

Соответствие международным стандартам безопасности. Сертификация по стандартам ISO 27001 и SOC 2 подтверждает высокий уровень защиты данных.

«Облачная безопасность в 2025 г. требует системного подхода и автоматизированных решений, минимизирующих человеческий фактор. Мы в Serverspace внедряем передовые технологии защиты, чтобы клиенты могли безопасно хранить и обрабатывать данные в облаке, не беспокоясь о рисках утечек и атак», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

С учетом динамичного развития облачных технологий и угроз в цифровой среде, компании, работающие с конфиденциальными данными, должны уделять особое внимание выбору провайдера с высокими стандартами безопасности. Современные инструменты киберзащиты позволяют минимизировать риски и обеспечивать надежное функционирование облачной инфраструктуры.

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