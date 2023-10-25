«Яндекс ID» обновил политику по работе с неактивными аккаунтами — спустя 2,5 года без активности они могут быть удалены

«Яндекс ID» усиливает защиту профилей от компрометации. С октября 2023 г. сервис начнет уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о необходимости подтвердить актуальность профиля и повысить меры защиты. Речь идет об учетных записях, в которых не было никаких активностей более двух с половиной лет. После нескольких оповещений минимум за месяц сервис в целях безопасности начнет удалять неактивные аккаунты без возможности восстановления, если не будет обнаружено новой активности. Для сохранения учетной записи будет достаточно авторизоваться в любом сервисе «Яндекса» с помощью этого профиля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В основе новой политики — повышение защиты личных данных пользователей. Владельцы аккаунтов зачастую забывают о созданных учетных записях или могут потерять к ним доступ. Неактивные аккаунты часто защищены старыми паролями, они наиболее уязвимы и в случае компрометации могут стать источником доступа к личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента. Логины удаленных аккаунтов, у которых были любые активности в сервисах «Яндекса» после регистрации, не будут доступны для повторного использования.

Чтобы сохранить профиль, пользователю достаточно авторизоваться на любом сервисе через «Яндекс ID» или совершить любое действие с помощью этого аккаунта: например, отправить письмо, сохранить новые фото или файлы на «Диске», добавить отзыв в «Картах».

Усилить защиту аккаунта в «Яндекс ID» можно с помощью двухфакторной аутентификации: для этого необходимо подключить вход через пароль и SMS или «Яндекс ключ». Если пользователь все же решит отказаться от неактивного аккаунта, он сможет скачать данные, которые хранят сервисы «Яндекса» на текущий момент. Также при желании аккаунт можно удалить самостоятельно.

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«Яндекс ID» — это единый аккаунт пользователя на «Яндексе» и центр управления личными данными и настройками. Все данные в «Яндекс ID» защищены, сервис соответствует международному стандарту безопасности SOC 2. С помощью «Яндекс ID» можно авторизоваться в сервисах «Яндекса» и боле 15 тыс. других сайтов и мобильных приложений.