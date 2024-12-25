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Яндекс.Ключ


Яндекс Ключ создаёт одноразовые пароли для быстрого и безопасного входа в ID — единый аккаунт в Такси, Еде, Почте, Диске, Кинопоиске, Музыке и других сервисах Яндекса. Для аутентификации с помощью Ключа нужно скопировать временный пароль или отсканировать QR-код. С Ключом пользователи могут входить в сервисы с помощью одноразового пароля либо комбинации постоянного и одноразового паролей — в зависимости от настроек аккаунта. Инструмент дополнительно защищает пользовательские данные: для входа с помощью Ключа можно использовать только собственное мобильное устройство.


25.12.2024 10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник 1
24.10.2024 «Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности 1
27.05.2024 Пользователи «Яндекса» смогут проверить и повысить защиту аккаунта 1
27.02.2024 «Яндекс ID» запустил вход по лицу или отпечатку пальца 1
26.01.2024 «Яндекс ID» усилил безопасность и предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа в аккаунты за год 1
25.10.2023 «Яндекс ID» обновил политику по работе с неактивными аккаунтами — спустя 2,5 года без активности они могут быть удалены 1
26.09.2023 В приложении «Яндекс с Алисой» появился инструмент для быстрого и безопасного входа в сервисы 1
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода 1
25.10.2022 «Яндекс 360» усилил защиту «Диска» 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 1
27.01.2020 Сооснователь Cloudpayments запускает сервис мультифакторной аутентификации для веб-сайтов и приложений 1
16.11.2017 «Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile 1
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей 2

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Яндекс.Ключ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 10
Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
Apple Inc 12101 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Telegram Group 1983 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
T.Hunter 36 1
Twilio 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 13
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 16 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 116 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 7
Google Authenticator 22 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Yubico - YubiKey 4 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple macOS 2059 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Office 3734 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Outlook 1390 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Apple Safari - браузер 853 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple Touch ID 280 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
2Test Профишкаф 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Google Titan 4 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Microsoft Authenticator 5 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Aladdin 2FA 9 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Ян Константин 20 2
Лебедев Владимир 65 1
Иванов Владимир 61 1
Русинов Владимир 28 1
Сергеев Михаил 108 1
Бычек Владимир 11 1
Мустафаев Мурад 3 1
Бедеров Игорь 54 1
Грудинин Дмитрий 19 1
Корсаков Константин 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Япония 13282 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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