Яндекс Ключ создаёт одноразовые пароли для быстрого и безопасного входа в ID — единый аккаунт в Такси, Еде, Почте, Диске, Кинопоиске, Музыке и других сервисах Яндекса. Для аутентификации с помощью Ключа нужно скопировать временный пароль или отсканировать QR-код. С Ключом пользователи могут входить в сервисы с помощью одноразового пароля либо комбинации постоянного и одноразового паролей — в зависимости от настроек аккаунта. Инструмент дополнительно защищает пользовательские данные: для входа с помощью Ключа можно использовать только собственное мобильное устройство.