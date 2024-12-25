Яндекс.Ключ
Яндекс Ключ создаёт одноразовые пароли для быстрого и безопасного входа в ID — единый аккаунт в Такси, Еде, Почте, Диске, Кинопоиске, Музыке и других сервисах Яндекса. Для аутентификации с помощью Ключа нужно скопировать временный пароль или отсканировать QR-код. С Ключом пользователи могут входить в сервисы с помощью одноразового пароля либо комбинации постоянного и одноразового паролей — в зависимости от настроек аккаунта. Инструмент дополнительно защищает пользовательские данные: для входа с помощью Ключа можно использовать только собственное мобильное устройство.
Яндекс.Ключ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ян Константин 20 2
|Лебедев Владимир 65 1
|Иванов Владимир 61 1
|Русинов Владимир 28 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Бычек Владимир 11 1
|Мустафаев Мурад 3 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Корсаков Константин 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Япония 13282 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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