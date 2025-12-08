Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max

Минцифры ограничило возможность получения кода по SMS для входа в мобильную версию портала «Госуслуги». Это делается из соображения безопасности, так как мошенники часто запрашивают у граждан коды из SMS. Для входа на портал предлагается использовать мессенджер Max.

Ограничение на отправку SMS-кодов на вход в «Госуслуги»

Минцифры приняло решение «постепенно отказаться» от подтверждения входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, портал «Госуслуги») с помощью SMS. Это связано с «растущим числом случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непосредственно передают SMS-коды для входа на портал».

Пока данное решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства. Для пользователей десктопной версии возможность входа по коду из SMS сохраняется.

Как убедился корреспондент CNews, при входе через мобильное приложение, после проверки пароля, приложение от «Госуслуг» отправляет код по SMS. Однако затем пользователь получает приглашение установить мессенджер Max. Тоже самое происходит, если на портал «Госуслуги» заходить через веб-браузер мобильного устройства.

Минцифры ограничило получение кода по SMS для входа в мобильную версию портала «Госуслуги». Теперь только через Max

При заходе на портал через веб-браузер стационарного компьютера пользователь, после получения кода из SMS, также получает приглашение установить мессенджер Max, но при этом внизу появляется кнопка, позволяющая пропустить этот шаг.

Россиянам рекомендуют устанавливать Max

В Минцифры разъяснили, что способ входа на портал «Гсоуслуги» через мессенджер Max имеет дополнительную защиту от социальной инженерии. «Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. - разъяснили в министерстве, - Если ответы вызовут подозрения - он мне выдаст код и предупредит об опасности.».

В Минцифры подчеркнули, что остаются и другие способы входа с помощью двухфакторной идентификации. Один из них вход из одноразового кода из специального приложения (ТОТР), которое устанавливается на мобильные устройства. Один из примеров такого приложения - «Яндекс.Ключ». Другой метод двухфакторной идентификации - биометрия. Но он работает только на компьютере с веб-камерой.

Двухфакторная идентификация считает более надежным способом защиты аккаунта, чем просто вход по логину и паролю. В октябре 2023 г., в соответствие с постановлением Правительства, двухфакторная аутентификация стала обязательной сначала для всех новых пользователей и пользователей, восстанавливающих пароли, а затем - для всех пользователей с подтвержденными учетными записями.

Мессенджер Max создается ООО «Коммуникационная платформа» - «дочкой» холдинга VK. Летом 2025 г. в России был принят закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ). Его оператором Правительство назначило «Коммуникационную платформу». Max получил неофициальное название «национального мессенджера»

МСОИ представляет из себя мессенджер, обеспечивающий взаимодействие с инфраструктурой предоставления государственных услуг в электронной форме, а также с иными государственными информационными системами. В том числе МСОИМ обеспечит возможность для подписания электронных документов, идентификации личности в оффлайне при предоставлении образовательных и гостиничных услуг.

Также Президент России Владимир Путин поручил Правительству интегрировать в МСОИ государственные и банковские сервисы и убедиться, что мессенджер россияне получат доступ к наиболее востребованным услугам, а также поддерживать устойчивость и безопасность работы интернета для корректной работы платформы. Кроме тог, Max вошел в «белый список» интернет-сайтов, которые продолжают работать при введении антитерористических ограничений на работу мобильного интернета.

Как в России ограничивают иные мессенджеры

В 2024 г. в России были заблокированы ряд популярных мессенджеров - Viber, Discord и Signal. Летом 2025 г. Роскомнадзор ограничил возможность телефонных вызовов через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и Telegram.

В ноябре 2025 г. Роскомнадзор заявил о начале поэтапной блокировке работы WhatsApp в России. В 2023-2025 гг. в России были приняты ряд законов, которые запретили госорганизациям, банкам, операторам связи, социальным сетям, маркетплейсам и классифайдам общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. В список иностранных мессенджеров, который составляет Роскомнадзор, вошли Telegram, WhatsApp, Skype (в настоящее время продукт более не поддерживается), Microsoft Teams, Viber и Discord.