Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коммуникационная платформа MAX Мессенджер российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями
MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Коммуникационная платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1153 2
|Хуснояров Фарит 18 2
|Кубаев Вячеслав 5 1
|Жимерина Ирина 2 1
|Путин Владимир 3360 1
|Арлазаров Владимир 272 1
|Хаминский Александр 5 1
|Байгозин Даниил 8 1
|Вартанян Вера 2 1
|Никитин Дмитрий 11 1
|Прусаков Олег 2 1
|Белов Андрей 91 1
|Куница Константин 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
|Хайбуллов Рустам 16 1
|Мусарская Светлана 2 1
|Менде Елена 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.