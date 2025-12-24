Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188132
ИКТ 14558
Организации 11290
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26519
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Коммуникационная платформа MAX Мессенджер российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 Сменился гендиректор нацмессенджера МАХ 1
24.12.2025 До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан 1
11.12.2025 Количество приложений для ОС «Аврора» в RuStore удвоилось за год 1
08.12.2025 Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max 1
08.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko 1
04.12.2025 В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac 1
01.12.2025 «Цифровая тревожность». Остаться без интернета для россиян хуже, чем без алкоголя 1
28.11.2025 К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос 1
28.11.2025 В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Max 1
21.11.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора» 1
18.11.2025 В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета 1
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» 1
17.11.2025 Угрожающая «цифра»: россияне все больше опасаются остаться без работы из-за нейросетей 1
11.11.2025 Абонентам «Летай» доступны важные сервисы при ограничениях 4G 1
31.10.2025 Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся 1
24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen 1
21.10.2025 АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max 1
20.10.2025 Max стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST 1
13.10.2025 Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым 1
10.10.2025 ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX 1
10.10.2025 Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками 1
07.10.2025 Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС» 1
02.10.2025 В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max 1
25.09.2025 Возвращение к истокам: 70% россиян стали чаще звонить по телефону  1
22.09.2025 «АльфаСтрахование» запустила полную поддержку клиентов в мессенджере Max 1
19.09.2025 «Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max 1
19.09.2025 Нестабильные «белые списки». Россиян оставят без постоянного перечня разрешенных сайтов – изменения будут еженедельными 1
18.09.2025 МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами 1
17.09.2025 Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны 1
15.09.2025 «Магнит» первым протестирует технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max 1
05.09.2025 В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос 1
04.09.2025 Wellsoft интегрирует общедомовые чаты в российском мессенджере Max в свою платформу для УК 1
01.09.2025 «МегаФон» запускает безлимит на Max 1
29.08.2025 Пользователям Max стали доступны видеокружки 1
26.08.2025 Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито» 1
21.08.2025 Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос 1
14.08.2025 T2: голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней 1
12.08.2025 Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами 1
06.08.2025 Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам» 1
06.08.2025 Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Коммуникационная платформа и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 15
Telegram Group 2597 13
Ростелеком 10345 6
МегаФон 9956 6
VK - Mail.ru Group 3536 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 5
Yandex - Яндекс 8503 4
Apple Inc 12653 4
Meta Platforms - Facebook 4539 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 3
Google LLC 12285 3
Huawei 4231 2
Xiaomi 1983 2
Ред Софт - Red Soft 1015 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 373 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 358 2
Samsung Electronics 10643 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
BBK OPPO Electronics 430 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 431 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 1
Миранда-Медиа 71 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 278 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 1
BBK OnePlus 259 1
Wellsoft - Вэлсофт 9 1
CraftTalk - Крафт-Толк 68 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 5
РЖД - Российские железные дороги 2008 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1329 4
АльфаСтрахование СГ 357 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Почта России ПАО 2253 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
Инвитро - Invitro 74 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
Альфа-Банк 1873 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1498 1
Лента - Сеть розничной торговли 2276 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12902 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5716 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 3
Application store - магазин приложений 1373 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1104 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 836 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 882 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5867 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 876 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 4
VK RuStore - Рустор 517 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 3
Google Android 14731 3
Apple iOS 8270 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 2
FreePik 1458 2
VK - Яндекс.Дзен 229 2
Rakuten Viber 652 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
Apple - App Store 3013 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
Microsoft Teams - MS Teams 620 1
Discord 155 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Tencent - WeChat - мессенджер 163 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 229 1
Tencent - WeChat Pay 18 1
Alibaba Group - AliPay 80 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 278 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 103 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 43 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 210 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 30 1
Xiaomi HyperOS 62 1
МегаФон - МегаСемья 7 1
Wellsoft - Wellsoft Elements 7 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
Apple iPad 3942 1
Linux OS 10941 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Google Photos 84 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Шадаев Максут 1153 2
Хуснояров Фарит 18 2
Кубаев Вячеслав 5 1
Жимерина Ирина 2 1
Путин Владимир 3360 1
Арлазаров Владимир 272 1
Хаминский Александр 5 1
Байгозин Даниил 8 1
Вартанян Вера 2 1
Никитин Дмитрий 11 1
Прусаков Олег 2 1
Белов Андрей 91 1
Куница Константин 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Хайбуллов Рустам 16 1
Мусарская Светлана 2 1
Менде Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157404 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45852 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2118 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18271 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
Украина 7800 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Казахстан - Республика 5811 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Украина - Запорожская область 119 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2676 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Blacklist - Чёрный список 673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 49 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Ведомости 1255 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
РИА Новости 989 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 1
Forbes - Форбс 916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще