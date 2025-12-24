Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

