Пользователи «Яндекса» смогут проверить и повысить защиту аккаунта

В «Яндекс ID» появился инструмент для простой и удобной настройки уровня безопасности аккаунта. С его помощью пользователи могут проверить, насколько защищён их аккаунт, и настроить дополнительную защиту. Проверка доступна в личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Безопасность». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Предусмотрено четыре уровня защиты, на каждом пользователь может получить простые и понятные рекомендации для повышения уровня безопасности аккаунта.

«Защита не настроена». На этом уровне пользователю рекомендуется добавить дополнительную информацию для защиты аккаунта, например, имя и фамилию — так доступ не потеряется в случае смены SIM-карты.

«Базовая защита» — аккаунт защищен паролем или другим способом входа. Пользователь может повысить уровень безопасности, добавив запасную почту или номер телефона, чтобы при необходимости восстановить доступ к аккаунту по коду из письма или смс.

«Усиленная защита» — аккаунт защищен паролем и есть способ восстановления. Повысить уровень безопасности можно, подключив второй фактор — например, вход по паролю и смс или коду, сгенерированному в приложении «Яндекс Ключ».

«Максимальная защита». Предполагает, что у пользователя уже включен вход с помощью Яндекс Ключа или пароля и кода из смс.

«Яндекс» подготовил тест по безопасности. Результаты теста генерируются в форме хокку, традиционного стиля японской поэзии. Его принцип «рассказать о многом, используя малое количество слов», перекликается с подходом к настройкам уровня безопасности в «Яндекс ID» — максимальная защита аккаунта не потребует от пользователя больших усилий.

Инструмент по настройке уровня безопасности расширяет возможности пользователей по защите своих данных в «Яндекс ID». Помимо проверки и усиления безопасности, пользователи могут отвязать устройства от аккаунта, посмотреть, каким устройствам и сервисам разрешен доступ к «Яндекс ID», и при желании запретить такой доступ.

«Яндекс ID» постоянно внедряет новые инструменты, которые повышают безопасность профилей. Например, в 2023 г. команда обновила процесс восстановления доступа к аккаунту: появилась возможность настроить восстановление аккаунта только при предоставлении фото с паспортом, чтобы максимально обезопасить профиль.