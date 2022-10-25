«Яндекс 360» усилил защиту «Диска»

«Яндекс 360» повысил безопасность хранения и обмена файлов для пользователей «Диска». Теперь можно делиться контентом, предварительно защитив его, в том числе паролем.

Можно запретить скачивание документа, и тогда он будет доступен только для просмотра. Также есть возможность ограничить срок действия ссылки, выбрав нужный период. А для организаций, выбравших «Яндекс 360» для бизнеса, есть дополнительная функция – ссылки на рабочие документы смогут открыть только сотрудники.

«Яндекс 360» постоянно работает над безопасностью «Диска». Пользователям доступна автоматическая проверка файлов антивирусом, SSO-авторизация, возможность настроить двухфакторную авторизацию через SMS-код или специальное приложение «Яндекс ключ» и многое другое.

«Безопасность — один из ключевых параметров, по которому клиенты выбирают тот или иной сервис. Мы постоянно расширяем возможности защищенной передачи файлов, и впереди у нас запланировано еще много улучшений в «Диске», — сказал Владимир Русинов, СЕО «Яндекс 360».

Новые настройки безопасности доступны на тарифах «Оптимальный» и «Расширенный» «Яндекс 360» для бизнеса, а также в «Яндекс 360 премиум» для личного пользования. Они уже работают в веб-версии «Яндекс 360» и скоро появятся в мобильных приложениях.