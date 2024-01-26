Разделы

Безопасность
|

«Яндекс ID» усилил безопасность и предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа в аккаунты за год

«Яндекс ID» усилил систему защиты данных и предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа более чем в 20 млн аккаунтов в 2023 г. Команда внедрила новые инструменты, которые повышают безопасность аккаунтов, и активно развивала двухфакторную аутентификацию — она подключена у 15 млн пользователей. Кроме того, в 2 раза увеличилась месячная активная аудитория приложения «Яндекс Ключ».

Среди важных обновлений системы безопасности: ID обновил алгоритмы, которые противодействуют разным видам атак. Например, если злоумышленники заразили устройство пользователя и украли файлы cookie. При обнаружении cookies на необычных устройствах «Яндекс ID» блокирует злоумышленникам возможность получить доступ к аккаунту; команда ID внедрила новые алгоритмы, которые более качественно распознают автоматически созданные аккаунты. Это позволяет защитить от ботов сервисы «Яндекса» и партнёров, которые используют авторизацию «Яндекс ID»; сервис начал уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами — спустя 2,5 года отсутствия активности такие профили могут быть удалены. Неактивные аккаунты часто защищены старыми паролями, они наиболее уязвимы и в случае компрометации могут стать источником доступа к личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента; обновился процесс восстановления доступа к аккаунту. К примеру, появилась возможность настроить восстановление аккаунта только при предоставлении фото с паспортом, чтобы максимально обезопасить профиль.

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

96% компаний в России можно взломать с помощью старых уязвимостей, которые уже описаны в Сети

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Новый шифровальщик использует антивирусы, чтобы взломать защиту системы

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще