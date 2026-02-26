Разделы

FIDO Alliance Fast IDentity Online


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA» 1
24.04.2025 BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 2
16.07.2024 Компания FIDO-BIZNES защитила свои разработки с помощью решений «СерчИнформ» 1
26.09.2023 Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA» 2
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 2
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 2
27.01.2020 Сооснователь Cloudpayments запускает сервис мультифакторной аутентификации для веб-сайтов и приложений 1
20.01.2020 Huawei запустила HMS Core 4.0 по всему миру 1
02.07.2019 Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации 1
07.12.2018 Apple приступила к убийству паролей в интернете 1
22.11.2018 Обзор ноутбука Lenovo Yoga C930 1
17.04.2018 Microsoft собирается покончить с паролями 3
31.10.2017 Lenovo и Intel повышают надежность онлайн-аутентификации 1
08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security 1
24.03.2016 RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации 1
09.03.2016 «Центр речевых технологий» договорился о партнерстве с HYPR в области биометрии 1
26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 2
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены 2
14.12.2015 Асимметричный ответ: технологии U2F сделают интернет безопаснее во всем мире 2
08.12.2015 Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете? 2
13.11.2015 «Аладдин Р.Д.» стала членом Fido Alliance 3
14.10.2015 «Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации 2
22.10.2014 Google против паролей: Начались продажи USB-ключей для доступа к сайтам 1
26.02.2014 Мобильные операторы заменят пароли номером телефона 1
17.02.2014 Google приобрел разработчика звукового пароля 1
13.12.2013 Microsoft вступила в организацию по борьбе с паролями в интернете 3
06.11.2013 ИТ-гиганты ищут альтернативы парольному доступу 3
12.07.2013 Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак 1
18.06.2013 «Актив» примет участие в технологической рабочей группе «FIDO Альянса» 2
23.05.2011 Поиск взрывчатки: собак заменят полимером 1
28.04.2011 Почему вы не любите Microsoft? 1
12.04.2002 Microcell представила плату PC Card с поддержкой GPRS 1
17.01.2002 Microcell Telecommunications увеличила в 2001 году число абонентов на 31% 1
10.12.2001 Музыканты используют мобильную связь для раскрутки своих новых альбомов 1
28.09.2000 Русский "нетский" будут учить в школах? 1
22.08.2000 В интернете зарождается новый язык 1

Публикаций - 38, упоминаний - 56

FIDO Alliance и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12360 14
Microsoft Corporation 25356 14
PayPal 664 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 7
Apple Inc 12780 6
Dropbox 516 6
Lenovo Group 2376 5
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 260 5
GitHub 997 4
Yubico 6 3
Amazon Inc - Amazon.com 3168 3
Meta Platforms - Facebook 4560 3
Duo Security 7 2
Rogers Communications - Fido Solutions - Microcell Solutions - Microcell Telecommunications - Microcell Connexions - Microcell PCS 18 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 352 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 2
Thales - Gemalto 184 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 320 1
2domains 4 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Shopify 33 1
Arduino Software 70 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Rapid7 22 1
DocuSign 19 1
Softlanding 2 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
CyberArk 19 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 273 1
Yahoo! Japan 51 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 167 1
Fingerprint Cards 3 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 58 1
Multifactor - Мультифактор 96 1
T.Hunter 71 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 3
eBay Inc 1632 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Приорбанк 11 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Kickstarter 132 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 1
Абсолют Банк 243 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 21
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 965 17
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1024 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 10
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2468 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7699 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3616 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1391 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2376 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5971 4
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 249 4
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 520 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7724 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 4
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 23 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1453 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1776 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 442 3
Кибербезопасность - FIDO CTAP - Client-to-Authenticator Protocol - протокол аутентификации (клиент-аутентификатор) 7 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 129 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3150 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 3
Google Chrome - браузер 1664 6
Google Android 14851 6
Microsoft Windows 16462 6
Apple iOS 8338 5
Microsoft Windows 10 1905 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 173 4
Aladdin JaCarta U2F 6 3
Google Authenticator 23 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 2
Яндекс.Ключ 20 2
Linux OS 11062 2
Apple macOS 2290 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Microsoft Windows Hello 207 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 2
Apple Safari - браузер 880 2
Mozilla Firefox - браузер 1921 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 2
Oracle Java Card 15 2
C/C++ - Язык программирования 857 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 1
2Test Профишкаф 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 965 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 337 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Google Cloud Services 233 1
Google Account - Google ID 52 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 1
Microsoft Authenticator 5 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 113 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Huawei Mobile Services - Account Kit 2 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 4 1
Huawei Mobile Services - Analytics Kit 2 1
Huawei Mobile Services - Drive Kit 2 1
Huawei Mobile Services - Game Service 2 1
Huawei Mobile Services - Wallet Kit 3 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Груздев Сергей 46 3
Ведешкина Татьяна 7 3
Крячков Антон 20 3
Скрипкин Дмитрий 4 2
Лебедев Анатолий 8 2
Бояренко Игорь 3 2
Ян Константин 23 1
Сабанов Алексей 21 1
Сергеев Михаил 112 1
Arsenault Brett - Арсено Брет 1 1
Icahn Carl - Айкан Карл 67 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Бедеров Игорь 90 1
Гордейчик Сергей 25 1
Митрофанов Дмитрий 7 1
Шпаков Андрей 0 1
Грудинин Дмитрий 27 1
Корсаков Константин 23 1
Разыграев Алексей 1 1
Парпиев Бахтиер 1 1
Czerwinski Pawel 4 1
Комягин Валерий 6 1
Парфентьев Алексей 172 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 1
Дырмовский Дмитрий 144 1
Горелов Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 5
Европа 24703 2
Польша - Республика 2007 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Канада 5001 2
Франция - Французская Республика 8014 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
США - Джорджия 331 1
Косово - Республика 38 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Япония 13580 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Израиль 2791 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Ближний Восток 3058 1
Венгрия 849 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Узбекистан - Республика 1901 1
Испания - Каталония - Барселона 749 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1192 1
Нидерланды 3652 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Ирак - Республика 700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 4
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 59 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 2
Филология - Philology 6 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 2
Запугивание и шантаж 161 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 900 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
Английский язык 6902 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
"корпорация добра" 17 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 558 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5294 1
Зоология - наука о животных 2795 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 1
Молекула - Molecula 1085 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 1
TechSpot 168 1
Юность - радиостанция 51 1
Scientific American 80 1
CNews Инноваторы 39 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Juniper Research 552 1
Fortune Global 500 291 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 27 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 2
CeBIT 613 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

