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CyberArk

CyberArk

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM 1
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
18.07.2024 Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
08.09.2022 «Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика» 1
25.07.2022 Что заменит зарубежные решения класса PAM? 1
03.02.2022 Axoft начинает продавать в России решения CyberArk 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 1
20.03.2019 Продукты израильской оборонки выходят на российский рынок ИБ 1
20.10.2017 Уязвимость в новых процессорах Intel позволяет шпионить за приложениями Windows 2
29.05.2017 «Инфозащита» начала производство сертифицированных дистрибутивов CyberArk 2
11.05.2016 «Лукойл Оверсиз» внедрила систему контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk 1
24.03.2016 RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации 1
29.12.2015 «Лаборатория Касперского» обеспечивает усиленную безопасность собственных привилегированных учетных записей с помощью решений CyberArk 1
26.02.2015 Решение CyberArk Privileged Account Security сертифицировано ФСТЭК 2
24.07.2014 Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk 1
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор 1
06.11.2013 «Элвис-Плюс» представила топ-5 событий 2013 г., затронувших российскую отрасль ИБ 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

CyberArk и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24859 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 63 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 222 3
HP Inc. 5717 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
АйТи 1382 2
АйТи Бастион - IT Bastion 111 2
One Identity 11 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Trend Micro 609 1
Cyberbit 3 1
Netsparker 4 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Google LLC 11957 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Dell EMC 5053 1
Amazon Inc - Amazon.com 3049 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Check Point Software Technologies 769 1
Киевстар - Kyivstar 543 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Trellix - FireEye 58 1
Qualys 67 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Elbit Systems 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Menlo Security 4 1
Intel Corporation 12314 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1498 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2072 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Multifactor - Мультифактор 47 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
One Identity - BalaBit IT Security 13 1
SAP SE 5331 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Aviva 10 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Unsplash 1026 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 2 1
Tesla Motors 409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 343 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11485 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16230 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 5
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 375 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1308 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7020 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13021 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4388 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 361 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7675 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1509 3
Оповещение и уведомление - Notification 4894 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 572 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 721 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3820 2
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Оцифровка - Digitization 4708 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13804 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 417 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1536 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2613 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1770 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3495 2
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 6
Linux OS 10239 3
Microsoft Windows 15910 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 74 2
CyberArk STP - CyberArk Shared Technology Platform 2 2
CyberArk EPV - CyberArk Enterprise Password Vault 4 2
Fudo Security - FUDO PAM 7 2
Cyberbit Range 2 1
Cyberbit SCADAShield 1 1
Microsoft Windows 10 1806 1
Microsoft Office 365 955 1
Apple iPad 3885 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1377 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Google VirusTotal 87 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Kaspersky OS 128 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 1
CyberArk PIM Suite 1 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apple Touch ID 286 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Web Control - sPACE PAM 4 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 16 1
Тоболь Богдан 5 4
Новиков Дмитрий 41 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Вовк Алексей 4 1
Strom David - Стром Дэвид 2 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Голубенко Сергей 5 1
Гинятуллин Роман 61 1
Котов Олег 49 1
Соломатин Иван 10 1
Цыганков Виктор 5 1
Михеев Дмитрий 40 1
Сачков Илья 124 1
Минаков Олег 3 1
Лютиков Виталий 23 1
Базелюк Игорь 3 1
Шакиров Эдуард 1 1
Баулин Валерий 48 1
Козырев Алексей 324 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Европа 24389 2
Европа Северо-Восточная 11 2
Индия - Bharat 5539 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Израиль 2753 1
США - Массачусетс 509 1
Украина 7669 1
Польша - Республика 1971 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6440 6
Энергетика - Energy - Energetically 5236 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5015 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2551 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10187 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1365 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Философия - Philosophy 462 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1272 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 519 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Металлы - Золото - Gold 1157 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2901 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Ведомости 1076 1
The Register - The Register Hardware 1605 1
Gartner - Гартнер 3574 3
IDC - International Data Corporation 4921 1
Fortune Global 100 140 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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