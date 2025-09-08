Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айдентити Клуб Identity Security
УПОМИНАНИЯ
|08.09.2025
|«Индид» представил глоссарий терминов айдентити 2
|10.07.2025
|«Индид» инвестирует в облачные технологии в сфере Identity Security 1
|24.04.2025
|BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 1
Айдентити Клуб и организации, системы, технологии, персоны:
|БЕАРПАСС - BearPass 2 1
|Apple Face ID 228 1
|Комягин Валерий 2 1
|Баранов Алексей 18 1
|Лаптев Андрей 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.