«Индид» представил глоссарий терминов айдентити

Компания «Индид» опубликовала глоссарий терминов айдентити. Документ, разработанный при участии «Айдентити Клуба», первого профессионального сообщества в сфере защиты айдентити (Identity Security), раскрывает 20 основных понятий, связанных с данной концепцией. Цель глоссария — сформировать единую терминологию в этой области, а также упростить коммуникацию между экспертами по кибербезопасности и бизнес-сообществом. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Глоссарий терминов айдентити разработан компанией «Индид» в ответ на запросы со стороны представителей крупных российских организаций — заказчиков и партнеров, которые сегодня совместно с «Индид» работают над решением ключевых задач в сфере Identity Security. Без единой трактовки базовых и специфических терминов, употребляемых в этой области, трудно углублять отраслевые экспертные знания и внедрять передовые технологии, позволяющие обеспечивать безопасность айдентити.

Глоссарий поможет сформировать более глубокое понимание основных процессов, технологий и политик, лежащих в основе комплексного подхода к защите айдентити. Новый документ призван стать практическим инструментом для профильных специалистов и экспертов по кибербезопасности, которые реализуют концепцию Identity Security и зачастую сталкиваются с тем, что терминология в этой области не унифицирована.

«Сфера Identity Security в России динамично развивается, но это все еще молодой сегмент рынка. Наша общая задача — помочь компаниям быстрее вывести защиту их айдентити на новый уровень зрелости. Для этого нужно популяризировать лучшие практики и распространять новые знания. Когда представители индустрии делятся экспертизой и адаптируют ее для решения общих задач, выигрывают все — и отдельные компании, и отрасль в целом. Поэтому мы и составили глоссарий терминов айдентити, который поможет сформировать профессиональный стандарт и объединить всех, кто заинтересован в развитии Identity Security: топ-менеджеров компаний, руководителей служб безопасности, экспертов и визионеров в области ИБ. Мы уверены, что документ, разработанный командой «Индид», позволит участникам индустрии сформировать новые стратегии и подходы к защите айдентити, создавать на их основе новые передовые технологии и решения», — отметила Мариета Хамхоева, директор «Индид» по маркетингу и коммуникациям.

Глоссарий раскрывает 20 основных понятий, связанных с концепцией Identity Security. В нем собраны определения ключевых терминов из сферы защиты айдентити, описаны наиболее распространенные угрозы и методы защиты от них. Документ включает такие термины, как инфраструктура айдентити, учетная запись пользователя, компрометация учетных данных, фабрика айдентити, адаптивная аутентификация, выявление угроз, связанных с айдентити, и реагирование них и др.

«Цель глоссария терминов айдентити — собрать ключевую терминологию из сферы защиты айдентити в одном документе, представить эту информацию в доступной форме и «расшифровать» значения профессиональных терминов для широкого круга заинтересованных лиц. Чтобы эффективно защищать организации от киберугроз, связанных с компрометацией айдентити, нужно сначала стандартизировать термины и механизмы, которые применяются для решения этой задачи. Отсутствие единой методологической базы может тормозить решение накопившихся и текущих задач по обеспечению безопасности айдентити. Так что создание глоссария — важный и необходимый шаг для развития практики Identity Security. Благодаря этому документу мы сможем эффективнее взаимодействовать друг с другом, строить более надежную защиту и успешнее противостоять современным угрозам», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

На текущий момент глоссарий доступен на сайте компании.