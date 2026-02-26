Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Баранов Алексей


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Beeline Cloud рассказал как защитить бизнес от актуальных киберугроз 1
11.09.2025 Разработчик корпоративного менеджера паролей BearPass вошел в структуру группы «Индид» 1
10.07.2025 «Индид» инвестирует в облачные технологии в сфере Identity Security 1
21.12.2017 Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации 1
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management 1
12.01.2017 Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны 1
17.07.2015 «Рискфин» выпустил новое решение для финансового анализа и риск-менеджмента 1
04.12.2012 Optima Infosecurity пополнила свой бизнес-портфель решениями Indeed-Id 1
06.11.2012 Лучшие эксперты из США, Японии и России научат руководителей управлять устойчивым развитием своих компаний 2
30.05.2012 Потеря информации: способы борьбы 1
19.03.2012 Управление доступом: снижаем риски 1
12.09.2011 «Индид» оснастит свои продукты Indeed-Id технологией безусловной аутентификации AGSES 1
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 1
15.07.2009 "Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов 1
14.07.2009 Сегодня завершается 105-суточный эксперимент проекта "Марс-500" 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
06.10.2006 Тест коммуникатора RoverPC S5 1
11.07.2006 Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N520 – КПК или навигатор? 1
18.05.2006 КПК: провалы и успехи Windows Mobile 5 1
28.02.2003 Сообщества Рунета - доходный бизнес 2

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Баранов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 117 9
Microsoft Corporation 25356 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Rover - RoverComputers 418 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Thoma Bravo - SailPoint Technologies 5 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
Optima Infosecurity 5 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
AGSES 2 1
Рискфин 4 1
Айдентити Клуб - Identity Security 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Apple Inc 12780 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Corporation 12593 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 1
Vodafone Group 1394 1
HTC Corporation 1506 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
1С-Рарус 941 1
SafeTech - СэйфТек 111 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 628 1
China Mobile 424 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Google LLC 12360 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Системы и Технологии ГК 116 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Кибердом 29 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Профессионалы.ру 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
ЕКА Топливная компания 147 1
Ward Howell 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 491 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2696 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9909 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 255 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10271 3
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 311 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 2
Стандартизация - Standardization 2253 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2422 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2375 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7724 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1549 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 2
Microsoft Windows Mobile 5 192 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2422 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 2
Microsoft Windows 16462 2
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Rover - RoverPC 103 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 11 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 13 1
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 7 1
Microsoft Office 4011 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Apple Pay 508 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2110 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 1
Рязанский Сергей 4 2
Knickel Oliver 2 2
Артемьев Олег 8 2
Носаков Василий 12 1
Татарчук Владимир 5 1
Кречетов Николай 25 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Калемберг Денис 31 1
Горобец Наталья 5 1
Сельков Андрей 15 1
Столбов Андрей 22 1
Кондратенков Виталий 3 1
Эльянов Михаил 14 1
Рожной Антон 6 1
Головенко Олег 6 1
Саломатин Алексей 8 1
Никитович Неманья 4 1
Шпак Алексей 2 1
Шпаков Алексей 1 1
Киселев Максим 8 1
Кряжев Григорий 5 1
Мажаров Сергей 1 1
Дубина Александр 1 1
Дементьев Игорь 2 1
Адлер Юрий 1 1
Вышковский Геннадий 4 1
Бахтин Михаил 4 1
Булаев Михаил 2 1
Моисеенкова Наталья 1 1
Стогов Роман 1 1
Комягин Валерий 6 1
Тучина Мария 1 1
Мирошников Борис 63 1
Зингерман Борис 39 1
Симаков Олег 113 1
Лебедев Георгий 57 1
Зубарев Яков 24 1
Корсак Александр 8 1
Юдин Алексей 3 1
Романов Михаил 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Япония 13580 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2576 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 900 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3777 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2079 1
Паспорт - Паспортные данные 2744 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1127 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1012 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1632 1
Аудит - аудиторский услуги 3135 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2331 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
РАН - Российская академия наук 2042 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 431 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 241 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще