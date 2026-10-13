Индексная книга (каталог) CNews*
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Рязанский Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Рязанский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9401 1
|Назарет капитал - Nazaret Capptal 1 1
|S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1113 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 1
|Telegram Group 3016 1
|ЕКА Топливная компания 148 1
|Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 1
|Альфа-Групп 752 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1390 1
|Артемьев Олег 9 2
|Баранов Алексей 22 2
|Fournier Cyrille 2 2
|Knickel Oliver 2 2
|Гурова Екатерина 2 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Шпак Алексей 2 1
|Шпаков Алексей 1 1
|Медлярский Андрей 1 1
|Курилова Евгения 1 1
|Шикарев Дмитрий 1 1
|Зотчик Михаил 1 1
|Назаретян Лусине 1 1
|Назарет Вадим 1 1
|Волков Сергей 110 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.