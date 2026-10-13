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Рязанский Сергей

СОБЫТИЯ


13.10.2026 Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
26.11.2024 Первый в мире ученый-командир космического корабля стал амбассадором компании «Аквариус» 2
02.06.2023 Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes 1
15.07.2009 "Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов 1
14.07.2009 Сегодня завершается 105-суточный эксперимент проекта "Марс-500" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Рязанский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9401 1
Назарет капитал - Nazaret Capptal 1 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1113 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 1
Telegram Group 3016 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 1
Альфа-Групп 752 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1390 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Судебная власть - Judicial power 2528 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16744 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6464 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8787 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9643 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11975 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4483 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2786 1
Караоке - Karaoke 324 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1493 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1339 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3399 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 748 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 1
Космодром Байконур 1072 1
Артемьев Олег 9 2
Баранов Алексей 22 2
Fournier Cyrille 2 2
Knickel Oliver 2 2
Гурова Екатерина 2 1
Жижикин Игорь 32 1
Шпак Алексей 2 1
Шпаков Алексей 1 1
Медлярский Андрей 1 1
Курилова Евгения 1 1
Шикарев Дмитрий 1 1
Зотчик Михаил 1 1
Назаретян Лусине 1 1
Назарет Вадим 1 1
Волков Сергей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 5
Германия - Федеративная Республика 13309 2
Армения - Ереван 227 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1281 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
Франция - Французская Республика 8213 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1379 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1965 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9265 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18439 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34367 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8996 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5181 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 1
Ломбард - Ломбардный бизнес 22 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11513 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6695 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4274 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
РАН - Российская академия наук 2145 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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