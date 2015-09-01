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Samsung CSR plc
SiRF Star
чипсет для GPS-приёмников



01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 1
11.11.2011 С SiRF не заблудишься 1
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA 1
28.07.2010 «Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном» 1
27.03.2010 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
22.01.2010 Модельный ряд GPS-приемников Digma пополнился новым проводным приемником Digma M1 1
26.11.2009 «Вобис Компьютер» привезла в Россию автонавигаторы Navigon 1
13.10.2009 SiRFstarIV: новый GPS-чип 5
09.09.2009 Представлен GPS-чип SiRFstarIV 3
20.05.2009 Коммуникатор HTC Touch Cruise 2009. Лучшая навигация среднего класса. 1
14.05.2009 RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов? 1
16.03.2009 Двухсторонний коммуникатор Acer DX650: первый тест в России 1
10.11.2008 AnyData ASP-505A: стильный коммуникатор для SkyLink 1
19.08.2008 Бюджетный коммуникатор Glofiish X610 – на российском рынке 1
18.08.2008 В Россию пришел коммуникатор с инновационным геоинтерфейсом 1
09.07.2008 Летний сезон: хиты продаж коммуникаторов 6
24.06.2008 Ricoh представила камеру для локализации изображений в пространстве 1
21.05.2008 Коммуникатор E-Ten glofiish M800: второй блин комом? 1
24.04.2008 Коммуникаторы: хиты продаж марта 2
01.04.2008 Navispace Discovery NS-1200: навигатор с «пробками» и телефоном 1
25.03.2008 Коммуникаторы: хиты продаж февраля 5
24.03.2008 RoverPC S7: GPS-коммуникатор с поддержкой EDGE и Wi-Fi 1
14.03.2008 Mobile Action выпустила регистратор маршрутов i-gotU 1
14.03.2008 Новинки коммуникаторов – весенний переполох 1
13.03.2008 E-TEN glofiish X650: коммуникатор-универсал 1
05.03.2008 Новый GPS-коммуникатор Mitac Mio A702 со словарем «СловоЕд» 1
22.02.2008 КПК Acer Ferrari Racing: первый тест в России 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
21.01.2008 Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников» 1
18.01.2008 MWg представляет новые коммуникаторы с GPS 1
17.01.2008 Glofiish DX900: первый Windows-коммуникатор с двумя SIM-картами 1
25.12.2007 Коммуникаторы: новогодние хиты продаж 1
20.12.2007 Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 1
14.12.2007 Новинки коммуникаторов: предновогоднее настроение 1
04.12.2007 Коммуникаторы: важные аксессуары 1
04.12.2007 E-Ten Glofiish X800: первый VGA-коммуникатор с поддержкой 3G 1
04.12.2007 Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов 1
04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 1
27.11.2007 Коммуникаторы: хиты продаж октября 2
16.11.2007 Glofiish M800: выдвижная клавиатура, VGA-экран 1

Публикаций - 106, упоминаний - 153

Samsung CSR plc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

E-Ten Information Systems 113 28
HTC Corporation 1377 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 18
Samsung Electronics 8953 14
Gigabyte Technology 316 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 8
Microsoft Corporation 21014 7
Rover - RoverComputers 371 7
Intel Corporation 10803 6
HP Inc. 5104 6
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 5
Acer Group 2183 5
Navitel - Навител Навигатор 271 5
Mio Technology 51 4
Белый Ветер Цифровой 145 4
Qualcomm Technologies 1557 4
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 3
Apple Inc - Эппл Рус 10124 3
Navteq 147 3
Sony Ericsson 1059 3
Google LLC 9440 3
Paragon Software Group - PSG 325 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 2
MiTAC 60 2
DigitalGlobe 116 2
LG Electronics 3134 2
Nokia Corporation 5235 2
Toshiba Corporation 2749 2
Совзонд - Sovzond 111 2
МакЦентр - MacCentre 121 2
РДТЕХ 208 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Trimble 46 2
TI - Texas Instruments Incorporated 779 2
RRC 136 2
Sony 5561 1
Lenovo Motorola 3319 1
HP - Hewlett-Packard 3464 1
Garmin - Гармин 169 1
Voxtel 70 1
Техносила - СервисТрейд 225 3
Белый Ветер 213 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 2
Nike 152 1
Ferrari NV 135 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 24
ГИС-Ассоциация 231 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 43
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 29
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1261 27
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 25
QWERTY-клавиатура 631 25
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 756 21
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 19
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 14
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 13
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 11
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1497 11
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 10
USB хост 67 9
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 95 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 9
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 6
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 4
VGA камера 191 4
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 3
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 134 3
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 49 3
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 428 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 61 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 2
EXIF - Exchangeable Image File Format 39 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2199 2
ARM64 - Архитектура процессора 1234 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 53
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 38
Intel XScale - микропроцессорное ядро 230 14
TI OMAP 84 13
HTC Touch - серия смартфонов 46 10
Fujitsu Pocket LOOX 82 9
HP Compaq iPaq 230 8
TomTom Navigator 12 8
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 6
Microsoft Skype 1885 6
Linux OS 7207 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 4
Google Earth - Google Планета Земля 447 4
Pegasus 61 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 4
Microsoft Office 3012 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 3
HTC Polaris 3 3
Microsoft Windows 10 10129 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 442 3
HTC Touch Cruise 13 3
Microsoft Outlook 1209 2
Rover - RoverPC 53 2
Google Android 11673 2
Microsoft Edge - браузер 1774 2
Microsoft Office Mobile 16 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1001 2
Symbian OS 1387 2
HTC MAX 4G 33 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 181 1
HP - palmOne Treo 85 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
HP PhotoSmart 51 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - серия процессоров 17 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 35 1
Vobis Highscreen 64 1
LG Voyager 4 1
Trimble Juno ST 1 1
Sony Walkman 215 1
Ксенин Алекс 311 26
Ерофеева Мария 31 4
Астахов Сергей 3 2
Миллер Сергей 43 2
Беляев Дмитрий 22 2
Козлов Павел 20 2
Болсуновский Михаил 11 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Путин Владимир 2443 1
Семенов Сергей 26 1
Баранов Алексей 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 2
Европа 7249 2
Земля - планета Солнечной системы 6495 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 2
Израиль 1685 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 913 1
Европа Западная 1306 1
Германия - Берлин 570 1
Испания - Каталония - Барселона 697 1
Северная Америка 2580 1
Украина 5529 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
Австралия - Австралийский Союз 2657 1
Америка 1189 1
Европа Восточная 2815 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
Япония 7899 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
POI - points of interest 65 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
Дед Мороз 153 1
Холодная война 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 7
The Register 1262 1
Engadget - Блог о технологиях 403 1
Gartner 3195 1
Mobile Research Group 65 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
CeBIT 406 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Red Dot Design Award 27 1
iF Design Awards 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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