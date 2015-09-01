Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Samsung CSR plc
SiRF Star
чипсет для GPS-приёмников
Публикаций - 106, упоминаний - 153
Samsung CSR plc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Техносила - СервисТрейд 225 3
|Белый Ветер 213 3
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 2
|Nike 152 1
|Ferrari NV 135 1
|Ксенин Алекс 311 26
|Ерофеева Мария 31 4
|Астахов Сергей 3 2
|Миллер Сергей 43 2
|Беляев Дмитрий 22 2
|Козлов Павел 20 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Путин Владимир 2443 1
|Семенов Сергей 26 1
|Баранов Алексей 17 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
|POI - points of interest 65 2
|Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
|Дед Мороз 153 1
|Холодная война 62 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 7
|The Register 1262 1
|Engadget - Блог о технологиях 403 1
|Gartner 3195 1
|Mobile Research Group 65 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru