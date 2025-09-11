Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Франция Бордо

Франция - Бордо

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники 1
10.09.2024 На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров 1
13.03.2019 Элегантность, стиль и новейшие технологии 1
13.03.2019 HP начала продажи ноутбука Spectre Folio с корпусом из кожи. Цена 1
27.09.2018 Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 1
05.02.2013 Звуковые волны помогут исследовать отдельные клетки 1
07.12.2012 Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele 1
01.03.2012 Немцы придумали "выключатель боли" 1
15.08.2011 Первый тест в России: планшет Packard Bell Liberty Tab G100 1
17.09.2008 В Бордо продолжается подготовка к деловому съезду Invest in Photonics 1
31.07.2008 Физики объяснили причину устойчивости жидких световодов 1
23.05.2008 В Бордо состоится первый деловой съезд специалистов по фотонике 1
21.01.2008 Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников» 1
25.11.2007 Прецедент: за пиратский контент отключат интернет 1
05.06.2007 Пестициды повышают риск образования мозговых опухолей 1
07.03.2007 Nokia E65 - первый слайдер E-серии 1
13.02.2007 Солнечные зайчики освещают населенные пункты 1
27.12.2006 Франция: подводный атомный сюрприз на Рождество 1
10.11.2006 Франция: успешное испытание баллистической М51 1
10.11.2006 Франция: успешное испытание баллистической М51 1
19.04.2005 Смартфоны Nokia продолжают молодеть 1
06.12.2004 Alcatel One Touch 557 – молодежный дух противоречия 1
15.10.2003 Французские скоростные поезда оборудовали беспроводной связью 1
09.06.2001 Откроется новая торговая площадка по продаже вин и спиртных напитков 1
19.03.2001 Vine Telecom не смогла обеспечить финансирование для строительства своей европейской оптоволоконной сети 1
20.09.2000 Открылся сайт НТВ-Спорт.ру 1
17.01.2000 Vine Telecom получит $750 млн на создание оптоволоконной сети в Европе 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10490 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
HP Inc. 5728 2
X Corp - Twitter 2897 1
Apple Inc 12430 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
LG Electronics 3656 1
Intel Corporation 12421 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
BBK OPPO Electronics 399 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 1
Acer Group - Acer Inc 2618 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
Yahoo! 3701 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Google LLC 12083 1
Nvidia Corp 3650 1
Thales Group 125 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
Integra 28 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Iliad Italia 10 1
E-Ten Information Systems 118 1
Packard Bell 77 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 48 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Oclaro - Bookham Technology - Avanex Corporation 16 1
Yandex - Яндекс 8095 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
EPIC Telecom Invest 206 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Miele - Миле 135 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Dyson 129 1
Hansa - Ханса 114 1
Prada 56 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Азот ГК - Аммоний АО 18 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55157 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25156 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14236 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21487 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25232 5
Аксессуары 4049 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12546 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2388 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6139 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26572 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7996 3
Наушники - Headphones 4186 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3448 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 3
Joystick - Джойстик 1137 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14356 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14202 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2283 3
Вентилятор - Fan 1017 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2302 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70616 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7244 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 2
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 22 2
Vine - видеосервис 16 2
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 2
Apple iPad 3899 1
Google Android 14476 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 1
Microsoft Office 3887 1
Samsung Galaxy 983 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Bending Spoons - Evernote 197 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 1
BBK OPPO ColorOS 62 1
BBK OPPO SuperVOOC 41 1
HP Fast Charge 26 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Microsoft Windows Ink 31 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
Nokia Sirocco 103 1
Google QuickOffice 53 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
LG Smart Diagnosis 14 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Ксенин Алекс 311 2
Лисовский Евгений 20 1
Кожевников Алексей 66 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Бурков Алексей 2 1
Константинов Константин 32 1
Дмитриева Анна 2 1
Кожевникова Елизавета 1 1
Смертин Алексей 2 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Франция - Французская Республика 7941 14
Россия - РФ - Российская федерация 152970 10
Европа 24509 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 3
Германия - Федеративная Республика 12857 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 2
Канада 4953 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1046 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 2
Европа Континентальная 39 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 2
Южная Корея - Республика 6791 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18224 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1890 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Германия - Берлин 724 1
Европа Западная 1487 1
Китай - Шанхай 799 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 77 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 178 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 352 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 166 1
США - Флорида 771 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 106 1
США - Вирджиния - Виргиния 272 1
Италия - Рим 206 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11281 4
Ergonomics - Эргономика 1656 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25380 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 3
Английский язык 6820 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31064 3
Зоология - наука о животных 2743 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10438 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8830 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50259 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 809 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 2
Ботаника - Растения - Plantae 1102 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9379 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Физика - Physics - область естествознания 2779 1
Латинский алфавит 191 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5179 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Defense Talk 40 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
The Register - The Register Hardware 1656 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
TENAA 18 1
AP - Associated Press 2006 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Physical Review Letters 151 1
Space Daily 528 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383344, в очереди разбора - 733695.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще