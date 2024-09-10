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На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров

На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров. Российские дизайнеры Arny Praht и Rushev к выходу нового iPhone 16 выпустили для «Яндекс Маркета» аксессуары - сумки и брелки для телефона. Купить их можно эксклюзивно на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сумки Pouch от Arny Praht сделаны из экокожи. Снаружи они имеют клапан на магнитном замке и тонкий ремень, позволяющий носить их как кроссбоди, так и на шее. Внутри расположено одно отделение для телефона. Сумки представлены на маркетплейсе в четырех эксклюзивных цветах: бордо кракле, киви, кофе и электрик. Приобрести лимитированную коллекцию можно за 3500 руб.

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Яндекс
Сумки Pouch от Arny Praht

Браслеты-брелки и цепи-брелки от бренда украшений Rushev представлены в двух вариациях - серебристом и золотом. Каждая модель имеет пластиковый вкладыш для iPhone с фирменным сердцем. Модели брелка универсальны - их можно цеплять к чехлу, на наушники, сумку или одежду. Стоимость браслета-брелка составит 5900 руб., а цепи-брелка — 7900 руб.

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Яндекс
Браслеты-брелки и цепи-брелки от бренда украшений Rushev

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Техника

Посмотреть аксессуары можно в магазинах брендов на «Яндекс Маркете» - Arny Praht и Rushev.

Новые iPhone уже доступны к заказу на «Яндекс Маркете». Сначала покупатели смогут приобрести iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а позднее базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Пользователи, которые оформят заказ на модели Pro и Pro Max, смогут получить посылку уже с 30 сентября 2024 г.

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