LMU Munich University of Munich Ludwig-Maximilians-Universität München Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Интеграция ДНК-оригами с 2D-материалами открывает путь к дальнейшей миниатюризации электроники 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
31.07.2013 Visio.M – дистанционный автомобиль уже рядом 1
19.07.2013 Раскрыт один из секретов легионеллы 2
22.01.2013 Как себя ведут "умные" молекулы 2
08.11.2012 Создан квантовый кристалл 1
05.10.2012 Создана солнечная батарея размером с молекулу 1
02.07.2012 Универсальный антибиотик: основа положена 2
01.03.2012 Немцы придумали "выключатель боли" 3
02.02.2012 Причина господства: динозавры оказались шустрее 1
02.12.2011 Обзор телевизора Panasonic VIERA TХ-PR65VT30 1
30.08.2011 Раскрыты составляющие запаха шоколада: жир, мясо, пот и картошка фри 1
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием 1
27.12.2010 Добро пожаловить в мир 3D. Законченные решения от Panasonic 1
21.06.2010 Allied Telesis представила отказоустойчивое сетевое решение для здравоохранения 1
04.08.2008 В Германии впервые в мире проведена операция по пересадке обеих рук 1
09.06.2008 Разработана новая технология исследования субклеточных структур 2
31.01.2008 Ученые охладили двухкомпонентную ферми-смесь 2
25.10.2007 Переход на "летнее время" действительно вреден для здоровья 3
26.07.2007 Наномагниты улучшат действие лекарственных аэрозолей 1
30.03.2007 Млекопитающие начали вытеснять динозавров 150 млн. лет назад 1
24.07.2006 В MP3-плеерах создается музыкальное "пространство настроений" 1
30.09.2005 Подставка для пива напомнит, что пора долить 1
28.02.2003 Новые полимеры вдохнут жизнь в цветные дисплеи 2
03.10.2002 "Световой ключ" не взломает никто 3
09.08.2002 Немецкие "левши" сделали мотор из одной молекулы 1

Публикаций - 32, упоминаний - 45

LMU Munich и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
Meta Platforms - Facebook 4544 1
Intel Corporation 12568 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Nvidia - Mellanox Technologies 93 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Nvidia Corp 3760 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
Азот ГК - Аммоний АО 18 1
BMW Group 467 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 688 1
Россети Ленэнерго 1699 1
QinetiQ Group 57 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12030 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 800 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1238 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 239 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 524 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 1
Apple iPod 1550 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Hitachi Guru 1 1
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 1
Micron GDDR 2 1
NASA Constellation - NASA CxP - Космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США 2004 по 2010 годы 4 1
РСК ГК - РСК экзастрим 38 1
Nim - Nimrod - язык программирования 21 1
Panasonic NeoPDP 11 1
Panasonic NeoPlasma 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
Intel x86 - архитектура процессора 1989 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 1
Apple iPhone 6 4861 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 1
Intel Xeon E 196 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
Hitachi Ops Center 19 1
Intel SSD 32 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Intel Xeon Phi 38 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Omni - криптовалюта 91 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 1
Gaub Hermann - Гауба Герман 4 3
Schwaiger Christian - Швайгер Кристиан 2 1
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 1
Holleitner - Alexandre - Холляйтнер Александр 1 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Koppelstetter Robert - Коппельштеттер Роберт 1 1
King Kimberly - Кинг Кимберли 1 1
Signoretti Enrico - Синьоретти Энрико 2 1
Шмелев Алексей 24 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 19
Германия - Федеративная Республика 12950 15
Россия - РФ - Российская федерация 157877 3
Земля - планета Солнечной системы 10684 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Франция - Бордо 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Япония 13561 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
США - Калифорния 4777 1
Марокко - Королевство 214 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 37 1
США - Калифорния - Беркли 284 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Германия - Штутгарт 69 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 9
Зоология - наука о животных 2792 5
Молекула - Molecula 1084 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Пищевая промышленность - Какао 32 2
Образование в России 2560 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Ботаника - Растения - Plantae 1114 1
New Scientist 1448 3
Nature 821 2
Optics 139 2
CineTrailer 3 1
Nature Nanotechnology 24 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
Bloomberg 1429 1
N+1 - Издание 181 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
GigaOM 71 1
Euronews - телеканал 52 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 8
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 60 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
