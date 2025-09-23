Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

РСК ГК РСК экзастрим

РСК ГК - РСК экзастрим

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Гравитон», LinQ и РСК разработали российский ПАК для задач ИИ 1
26.02.2024 Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН 1
11.01.2024 Система «РСК БазИС 4» для мониторинга и управления кластерами включена в реестр отечественного ПО 1
06.12.2023 Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК 1
10.07.2023 В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах» 2
10.07.2023 «РСК экзастрим» – российское решение для отечественных суперкомпьютеров и ЦОД нового поколения 2
30.03.2022 Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 1
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 1
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
16.11.2017 РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable 1
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 1
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
14.07.2015 РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо» 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
03.09.2012 Производительность суперкомпьютера лаборатории I-Scalare выросла вдвое 1
01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо» 1
12.05.2012 Образовательное «облако» Северо-Восточного федерального университета запущено в эксплуатацию 1
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс 1
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета 1
27.01.2012 Совокупный оборот РСК по итогам 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза 1
03.10.2011 В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер» 1
13.07.2011 РСК сформировала новую организационную структуру и объявила о ребрендинге 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

РСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12437 27
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 10
РСК Технологии 11 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 3
Emerson Electric - Fisher-Rosemount 7 3
Т-Платформы - T-Platforms 397 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
РСК ГК - СКИФ 24 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
AMD - Advanced Micro Devices 4405 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4358 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 62 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Nvidia Corp 3662 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 1
Росгидромет - Авиаметтелеком 4 1
РРС-Балтика 4 1
ХайТэк - Hi-Tech 216 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 214 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6202 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3289 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 103 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 30
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 28
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 557 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 18
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2759 17
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 509 15
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2310 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 14
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 745 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14214 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7973 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 11
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 539 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 10
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 10
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 97 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2762 9
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1040 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 7
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 487 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 6
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 6
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1373 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 5
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 967 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 702 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 4
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 43 4
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 16 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14824 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 31
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 16
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 300 16
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 15
Intel x86 - архитектура процессора 1955 12
Intel SSD 32 12
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 12
Intel Xeon E 194 10
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 10
Intel Xeon Phi 38 10
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 9
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 6
Intel Omni-Path Edge Switch 8 6
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 6
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 4
Linux OS 10650 4
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 4
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 4
РСК - RSC Storage on-Demand 6 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 3
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Intel SSD DC 6 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 959 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 179 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Sunway TaihuLight 18 1
Шмелев Алексей 24 12
Московский Александр 5 2
Миронов Андрей 14 2
Янушкевич Владимир 6 2
Ефремов Роман 4 2
Пентковский Владимир 2 2
Кузнецов Александр 140 1
Абрамов Сергей 75 1
Савин Геннадий 12 1
Горшенин Максим 37 1
Кудрявцев Николай 21 1
Исаев Камиль 20 1
Местер Николай 8 1
Соболев Сергей 6 1
Неустроев Сергей 2 1
Козлов Валерий 2 1
Сыромятников Валерий 1 1
Соколинский Леонид 5 1
Речистов Григорий 1 1
Зефиров Николай 1 1
Мануйлова Ирина 6 1
Батаев Алексей 1 1
Анцыпович Владимир 6 1
Палюлин Владимир 1 1
Речинский Александр 4 1
Веретенникова Светлана 1 1
Файзиев Джаник 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 5
Россия - СФО - Новосибирск 4561 5
Европа 24522 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 497 3
Германия - Федеративная Республика 12862 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1663 2
США - Колорадо - Денвер 121 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Ближний Восток 3011 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1826 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1187 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1664 1
Германия - Бавария - Мюнхен 473 1
Россия - УФО - Челябинская область 1353 1
США - Колумбия - Вашингтон 1426 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
США - Колорадо 384 1
США - Техас - Даллас 176 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Мировой океан - World Ocean 518 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 7
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4261 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2142 4
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 3
Физика - Physics - область естествознания 2785 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 511 3
Информатика - computer science - informatique 1123 3
Национальный проект - Наука и университеты 46 3
Образование в России 2490 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 2
Молекула - Molecula 1079 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1419 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6539 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2421 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 82 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 292 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 27 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 1
N+1 - Издание 178 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
РАН - Российская академия наук 1977 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 8
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 103 8
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 166 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 9 2
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 25 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 58 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 68 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Ленинская премия 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще